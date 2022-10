Durante il panel di Superman al NYCC 22, DC Comics ha annunciato tante interessanti novità in vista per l’Uomo d’Acciaio. I nuovi titoli di gennaio lanceranno quella che l’editore chiama “La Nuova Era di Superman” e includeranno una nuova miniserie con protagonista Jon Kent, un nuovo “formato” per Action Comics e il rilancio di Superman con il team creativo composto da Joshua Williamson e Jamal Campbell.

Superman al NYCC 22: tutti gli annunci

A partire da Action Comics #1051 di gennaio, ogni numero della serie aumenterà di dimensioni grazie all’inserimento di altre storie. Le storie principali continueranno ad essere scritte da Phillip Kennedy Johnson, che sarà affiancato dall’artista Rafa Sandoval, che si occuperà di una storia che riprende gli eventi del numero precedente in cui “il rapporto del mondo con Superman è cambiato per sempre“.

Le altre storie presenti negli albi includeranno una realizzata da Dan Jurgens e Lee Weeks, il team di Lois & Clark che tornerà per un sequel, Lois & Clark 2: Doom Rising, su un giovane Jon Kent. L’altra storia, di Leah Williams e Marguerite Sauvage, avrà come protagonista Power Girl e si baserà sulla trama dell’evento Lazarus Planet.

Qui di seguito trovate alcune delle copertine variant per Action Comics #1051, realizzate dagli artisti Dan Nakayama, Sergio Davila, Jorge Fornes, Steve Beach, Rafa Sandoval e Jack Herbert:

In una dichiarazione che annunciava il cambio di formato, Kennedy Johnson ha descritto l’approccio del team alla serie, che si rifà ai fumetti di Superman sia della fine degli anni ’70 che degli anni ’90:

La mia dichiarazione di intenti in una sola parola per Action Comics nel 2023 è ‘Super-Family’, e traggo ispirazione dalle 100 pagine degli albi gigante Superman Family. Diamo a tutti nella Casa di El il proprio ruolo e il proprio viaggio personale, mantenendo comunque Superman in prima linea e legando insieme tutti i Supertitoli in un modo che ricorda la Triangle Era. Non potrei essere più entusiasta di far parte di questa nuova era di Action Comics, e farlo insieme a un artista consumato come Rafa Sandoval e al titano dei fumetti Dan Jurgens lo rende davvero un’esperienza irripetibile.

Il secondo annuncio su Superman al NYCC 22 riguarda una nuova serie di Williamson e Campbell. In una dichiarazione, Williamson ha espresso il suo entusiasmo nell’affrontare questa nuova avventura:

Dopo l’oscurità dell’ultimo anno nel DCU, non c’è personaggio più adatto di Superman per portare la DC nella luce. È un eufemismo dire che sono onorato di scrivere la serie di punta della DC. Sono molto entusiasta di portare Clark Kent in una divertente avventura in stile pulp a Metropolis contro i suoi più grandi villain. Introdurremo anche nuovi concetti e nuove sfide per l’Uomo d’Acciaio, e farlo con partner meravigliosi come Jamal Campbell e Nick Dragotta è un sogno che diventa realtà. Ogni pagina esplode di energia impressionante. La serie di Superman che Tom, Phillip ed io stiamo mettendo insieme alla DC aprirà la strada per un 2023 entusiasmante.

L’annuncio finale su Superman al NYCC 22 è stato quello di una nuova miniserie di Jon Kent, Le avventure di Superman: Jon Kent. Lo scrittore principale della serie sarà sempre Tom Taylor, il quale sarà affiancato dall’artista Clayton Henry. La trama includerà anche il Superman di Val-Zod e seguirà Jon mentre affronta ancora una volta Ultraman. La serie probabilmente si legherà anche agli eventi di Lazarus Planet. Tom Taylor ha dichiarato:

Non potrei essere più entusiasta del fatto che Jon Kent sia il protagonista delle iconiche avventure di Superman. È una vera testimonianza della fantastica risposta dei fan a Jon nei panni di Superman. Questa serie sarà uno dei libri più ricchi di azione che abbia mai scritto e Jon sarà messo alla prova più che mai. Anche se possiamo dirti che Superman of Terra-2, Val-Zod, e la nemesi di Jon, Ultraman, saranno personaggi chiave nella prima parte delle Avventure di Superman, quello che riveleremo alla fine del numero 2 farà parlare tutti e il numero 3 ci lancia in una direzione del tutto imprevedibile per chiunque.