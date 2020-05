Deadwood Dick – Black Hat Jack in uscita per Sergio Bonelli Editore

Dopo lo slittamento delle uscite destinate al circuito delle librerie e delle fumetterie a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, Sergio Bonelli Editore conferma che Deadwood Dick – Black Hat Jack sarà disponibile a partire dal 21 maggio.

Si tratta dell’ultimo volume cartonato che raccoglie l’ultimo arco narrativo della serie tratta dai racconti dello scrittore texano Joe R. Lansdale capace, libro dopo libro, di conquistare i lettori di tutto il mondo. Durante la sua carriera, Lansdale ha usato vari registri narrativi e ha affrontato generi diversissimi: il noir, la fantascienza, l’horror… I suoi romanzi hanno mostrato la sua predilezione per l’uso di un linguaggio forte e di un black humour che ne costituisce l’originale cifra stilistica. Un sound unico che è protagonista anche nelle storie di Deadwood Dick.

Deadwood Dick – Black Hat Jack è scritto da Mauro Boselli con matite di Stefano Andreucci.

In Deadwood Dick – Black Hat Jack, il cowboy afro-americano Deadwood Dick racconta infatti in maniera scanzonata una delle sue avventure più incredibili. Un’impresa epica durante la quale lui, il suo amico Black Hat Jack e una manciata di cacciatori di bufali dovettero fronteggiare l’attacco di centinaia di guerrieri Comanche, Cheyenne, Kiowa e Arapaho. Un giorno in cui fu davvero difficile tenere lo scalpo in testa… La storia, sceneggiata da Mauro Boselli e con disegni e copertina di Stefano Andreucci, si ispira al racconto in cui Joe R. Lansdale rievoca la Seconda Battaglia di Adobe Wells del 27 giugno 1874. Il volume è inoltre corredato da un’intervista a Lansdale realizzata a cura di Luca Crovi e Seba Pezzani.