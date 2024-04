Tiziano Sclavi è un amante dei videogame, tanto da averli definiti veri capolavori. Un amore che l’ha portato a rendere omaggio Myst. Anche Dylan Dog è stato protagonista di videogiochi. Pubblicato dalla Systems Editoriale Le notti della luna piena fu la prima avventura per Commodore 64 a lui dedicata, in cui i giocatori avevano il compito di scegliere tra diverse scelte e osservare la storia proseguire. Il pacchetto includeva un altro gioco il castello delle illusioni. Primo di una serie di titoli realizzati Simulmondo Gli Uccisori si basava su un albo dylaniato. A differenza dei precedenti la trama del gioco aveva poco a che fare con l’omonimo albo e vedeva Dylan incaricato di far luce sull’assassinio di Geoffrey Foulkes. Gli ultimi video game dedicati a Dylan della Simulmondo crearono una lunga avventura a episodi, pubblicati in diciassette capitoli venduti nelle edicole. La Rizzoli New Media, NewMediaAround, Bedroom Studio Entertainment, ha prodotto “Horror Luna Park”, video gioco per PC dedicato a Dylan.

Cultura Pop

Gianluca Curioni

4 anni fa