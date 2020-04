Demon Slayer: data di uscita, teaser video e poster del film

Attraverso una diretta sui suoi profili social, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba ha finalmente svelato con un teaser video la data di uscita e il poster dell’attesissimo film che farà da seguito all’acclamata serie anime.

Il film si intitolerà Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen e uscirà nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020.

Eccovi il teaser:

Lo staff che realizzerà il film è lo stesso della serie animata ovvero lo Studio Ufotabile con regia di Haruo Sotozaki (Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation) (Fate/Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu) e character design di Akira Matsushima (Maria Watches Over Us, Tales of Zestiria the X).

Eccovi il poster:

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge,è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo sei volumi.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Eccovi una breve sinossi di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba:

Il giovane Tanjirou carica ogni giorno sulle spalle una cesta piena di carbone e con questa scende verso i villaggi intorno casa, dedicando le giornate al commercio, lo fa con il cuore sereno, sapendo che in questo modo aiuta la propria famiglia. Una sera Tanjirou dorme fuori di casa. Gli anziani del villaggio hanno provato a trattenerlo: guai ad avventurarsi per i boschi di notte, il rischio è quello di divenire preda dei feroci demoni. Quando il mattino seguente il giovane fa ritorno a casa, trova una scena raccapricciante. Capirà attraverso la sofferenza che non tutte le leggende sono fantasia e che la gentilezza può tramutarsi in forza – per combattere i demoni e proteggere la sorellina Nezuko.