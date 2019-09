Disincanto: la seconda stagione si mostra in un trailer

Netflix mostra il primo trailer dell'attesissima seconda stagione di Disincanto, la nuova serie fantasy di Matt Groening, papà de I Simpson.

A poco più di due settimane dal suo arrivo sulla piattaforma streaming la seconda stagione (o se preferite, “la seconda parte”) di Disincanto torna a mostrarsi con un ricco trailer.

Quando uscì lo scorso anno, Disincanto seppe spaccare in due il pubblico, ma a prescindere dal fatto che vi collochiate nello schieramento dei fan e dei detrattori, la nuova serie di Matt Groening ha saputo spingere l’autore verso lidi inesplorati: non solo il setting fiabesco differisce dalla Springfield dei giorni nostri de I Simpson e dalla New York del 3000 di Futurama, ma anche la narrazione fortemente matura, cinica ed orizzontale sembra voler approfittare della privilegiata collocazione che gode lo show, lo streaming di Netflix, decisamente più aperta e libera a determinati linguaggi e contenuti di quanto potesse esserlo FOX. Nel decimo ed ultimo episodio della prima parte, “La Caduta di Dreamland”, le cose non si mettono bene per i nostri eroi: Elfo è morto, Luci è intrappolato in un’ampolla, gli abitanti di Dreamland sono diventate statue di pietra, e Zøg in lacrime, è Re in un paese fantasma. Costretta alla fuga via mare insieme a Dagmar e Big Jo, la principessa Bean si ritrova priva di ogni certezza. Il trailer dei cnuovi episodi suggerisce che nella seconda parte Bean e Luci proveranno a mettersi in contatto con l’anima di Elfo, e saranno disposti a scendere sino all’Inferno per riportarlo in vita. Ma non solo, la Principessa, esplorerà anche nuovi ed entusiasmanti luoghi, come quella che sembra essere la città più tecnologica ed all’avanguardia del continente.

Scritto da Matt Groening e prodotto da The Curiosity Company, The ULULU Company, Rough Draft Studios, Disincanto vanta tra i doppiatori Abbi Jacobson (Bean), Nat Faxon (Elfo), Eric Andre (Luci), John DiMaggio (Re Zøg) e Sharon Horgan (Regina Dagmar).

I dieci episodi della seconda stagione di Disincanto arriveranno in blocco su Netflix venerdì 20 settembre.