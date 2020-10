Halloween e i migliori film da vedere su Disney Plus

Disney è sempre stata simbolo del divertimento per le famiglie, quindi è abbastanza ovvio che anche per Halloween ci siano film godibili dai grandi e dai piccini. Sia che voi stiate pensando di recuperare qualche contenuto del passato per nostalgia o per farlo conoscere proprio ai più piccoli, sia che voi stiate cercando qualcosa di nuovo, ma non assolutamente spaventoso, Disney Plus vi può accontentare con la loro grande lista di film dedicati ad Halloween.

Dai grandi successi come Hocus Pocus ai piccoli e delicati film originali di Disney Channel, in questa lista potrete sicuramente trovare il film perfetto di Halloween da guardare con tutta la famiglia o con i vostri più cari amici. Preparate i popcorn e sedetevi sul divano, ecco a voi i migliori film Disney da guardare ad Halloween su Disney Plus

I migliori film da vedere ad Halloween su Disney Plus

La casa dei fantasmi

Basato sull’iconica attrazione presente in tutti i parchi a tema Disneyland, La casa dei fantasmi ha rapidamente conquistato nuovi fan grazie a questo film incredibile. Eddie Murphy è un agente immobiliare che porta la sua famiglia a vedere una villa nella speranza di fare una grande vendita. Tuttavia, vengono ben presto intrappolati al suo interno a causa di una tempesta e scoprono improvvisamente la storia spettrale della casa.

Oltre a Eddie Murphy, in questa commedia del 2003 sono presenti anche Terence Stamp, Jennifer Tilly, Marsha Thomason e Nathaniel Parker. La pellicola ricevette numerose nomination e vinse un Young Artist Awards per la Miglior attrice giovane non protagonista a Aree Davis.

The Nightmare Before Christmas

Impossibile non inserirlo in una lista del genere. Questo film è un grande classico che può essere visto in qualsiasi stagione e periodo, ma soprattutto ad Halloween. Si tratta di un film d’animazione del 1993 diretto da Henry Selick, ideato e prodotto da Tim Burton che venne realizzato con la tecnica dello stop-motion usando dei pupazzi mossi a mano dagli animatori, registrati costantemente e montati fotogramma dopo fotogramma.

La pellicola racconta le avventure di Jack Skeletron, il re della città di Halloween che ogni anno organizza l’omonima festa. Dopo aver casualmente scoperto l’esistenza di un mondo parallelo, dedicato al Natale, decide di portare questa nuova festa, più allegra, ai suoi concittadini, con esiti del tutto imprevisti. La colonna sonora è stata interamente creata da Danny Elfman, mentre per l’edizione italiana ci fu una cura a quattro mani da parte di Ermavilo e Carla Vistarini che scrissero i testi delle canzoni cantate da Renato Zero (Jack) e Marjorie Biondo (Sally).

Il film fu candidato a un Oscar come Migliori effetti speciali e a un Golden Globe come Miglior colonna originale. Non li vinse, ma in compenso ricevette altri prestigiosi premi tra cui due Saturn Award e un Annie Award.

Hocus Pocus

Questo film del 1993 su tre stravaganti streghe di 300 anni, le sorelle Sanderson, è davvero un classico di Halloween. Dopo che tre adolescenti riportano in vita accidentalmente il trio durante la festività di Halloween, le streghe iniziano a riesumare vecchi amici del passato.

Il cast stellato include Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Hocus Pocus ricevette numerose nomination a premi prestigiosi e ne vinse due: un Saturn Award per i migliori costumi e un Young Artist Award per la miglior giovane attrice in ruolo di primo piano in una commedia: Thora Birch.

Halloweentown High – Libri e Magia

Quando un’adolescente soprannaturale che proviene da una famiglia di streghe porta alcuni amici mostri (pensate a orchi e gremlin) nel suo “mondo mortale”, il liceo frequentato dalla ragazza viene minacciato da un nemico malvagio. Questo film è il terzo della serie di Halloweentown ed è considerato uno dei migliori della saga. Su Disney+ trovate ovviamente anche gli altri due, Halloweentown – Streghe si nasce e Halloweentown II – La vendetta di Kalabar.

È presente anche l’ultimo film, Ritorno ad Halloweentown, il quale ricevette numerose critiche poiché è l’unico film della saga dove la protagonista non è Kimberly Brown, ma viene sostituita da Sara Paxton.

Coco

È un film d’animazione che a dire la verità non riprende le atmosfere classiche di Halloween, ma ricorda in qualche modo anche la tradizione della Commemorazione dei defunti italiana dato che mostra la stessa festività in versione messicana. Il protagonista di Coco è un bambino che sogna di diventare il più grande musicista di tutti i tempi a cui viene detto dalla famiglia “niente musica!” per tutta la sua vita. È solo quando finisce nella Terra dei Morti tra i suoi antenati e un amico inaspettato che la sua storia di famiglia prende una piega inaspettata.

Il film del 2017 ricevette numerosi premi tra cui due Premi Oscar al miglior film d’animazione e alla migliore canzone per Remember Me. La colonna sonora è composta da Michael Giacchino, mentre Germaine Franco, Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez hanno scritto le canzoni. Nella versione italiana, Michele Bravi interpreta la canzone Ricordami durante i titoli di coda e presenta i testi adattati da Lorena Brancucci.

Frankenweenie

Quando l’amato cane di un bambino, Sparky, muore, non può affrontare la vita senza di lui. Dopo aver appreso dal suo insegnante di scienze che anche dopo la morte i muscoli rispondono all’elettricità, il ragazzino pensa bene di resuscitarlo come accaduto anche al celebre Frankenstein. In questo film d’animazione in bianco e nero di Tim Burton, Frankenstein incontra Lassie per una storia stranamente divertente del migliore amico dell’uomo.

Il film ricevette numerose nomination tra cui Miglior film d’animazione a Tim Burton agli Oscar, Miglior film d’animazione ai Golden Globe e Miglior film d’animazione ai BAFTA. I premi invece sono Miglior film d’animazione e Miglior colonna sonora a Danny Elfman ai Saturn Award del 2013.

Girl vs. Monster

La notte prima di Halloween, Skylar scopre di essere una cacciatrice di mostri di quinta generazione e un mostro chiamato Demetria è determinato a sbarazzarsi di lei prima che possa continuare la tradizione di famiglia. Skylar e le sue amiche devono unirsi per sconfiggere Demetria nonostante la ragazza abbia altri piani per la notte di Halloween, come cantare con la sua adorabile cotta Ryan e la sua band.

Si tratta di un film per la televisione del 2012 diretto da Stuard Gillard e prodotto da Tracey Jeffrey. Il film ha come protagonista Olivia Holt e ha vinto il Premio Radio Disney Music Awards nel 2013.

I maghi di Waverly: The Movie

Halloween è anche sinonimo di maghi e magia. Questo film, basato sul popolare spettacolo Disney, è una scelta molto divertente per una serata in famiglia.

Alex (interpretata da Selena Gomez) scopre la verità nella frase “fai attenzione a ciò che desideri” quando il destino della sua famiglia viene minacciato proprio da un ritrovamento errato che spinge la ragazza e Justin (suo fratello) ad usare ogni trucco possibile per ritrovare la Pietra dei Sogni e salvare la famiglia.

Il fantasma del Megaplex

C’è qualcosa di strano al cinemax locale perché qualcuno in un inquietante mantello nero sta seminando il caos. I sospetti sono due: potrebbe essere il presunto fantasma della persona che era intrappolata all’interno del vecchio cinema quando è stato demolito e che ora infesta il nuovo teatro, o uno dei dipendenti del megaplex che finge di essere lui.

La pellicola è basata sull’opera teatrale Il fantasma dell’Opera. È descritto dalla critica come un mix di risate e brividi per la famiglia che vede come personaggio principale, interpretato da Taylor Handley, Pete Riley, il diciassettenne vicedirettore del teatro. Il dirigente del teatro è interpretato da Rich Hutchman, mentre Ricky Mabe, Julia Chantrey, Joanne Boland, JJ Stocker e Lisa Ng impersonano gli altri dipendenti del teatro. Caitlin Wachs e Jacob Smith interpretano i fratelli più piccoli del protagonista, e Heather e Jennifer Bertram appaiono come la sua ragazza e la sua amica.

Non guardare sotto il letto

Non guardare sotto il letto ha una cosa che tutti gli altri film della Disney non hanno: è davvero spaventoso. Oltre ad affrontare argomenti più seri (come il cancro), c’è qualcosa di terrificante nel guardare il super carino amico immaginario di Frances Larry Houdini trasformarsi in un uomo nero proprio davanti ai nostri occhi.

Questo ha fatto venire gli incubi a coloro che hanno visto la pellicola alla sua uscita nel 1999 e la reazione del pubblico portò anche ad accese lamentele da parte dei genitori che dopo la premiere lamentarono la presenza di scene troppo spaventose e dark per i bambini.