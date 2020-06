Dopesick: Michael Keaton sarà protagonistà della nuova serie Hulu

Dopesick, Micheal Keaton sarà il protagonista della nuova serie TV in arrivo su Hulu, tratta dall’ominimo libro di Beth Macy.

Descritta come uno sguardo ambizioso e avvincente rivolto verso la lotta di molti americani contro la dipendenza da oppiacei, Dopesick è la nuova serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming Hulu che racconta non solo di droga e dipendenza, ma anche del giro d’affari che si nasconde dietro ad esse mosso da grandi e ricche compagnie.

La star di Dopesick sarà Michael Keaton (noto soprattutto per i suoi ruoli in Batman, Beetlejuice e Birdman), il quale interpreterà Samuel Finnix nello show composto da otto episodi: un medico old-school che pratica la sua professione con gentilezza e compassione, ma che si ritroverà invischiato in pericolosi segreti che riguardano addirittura Big Pharma. Dopesick condurrà infatti il pubblico da un’indigente comunità mineraria in Virginia fino a Manhattan e all’opulenza dei magnati che tengono le redini di Big Pharma, passando per i corridoio della DEA.

Michael Keaton in SPOTLIGHT.

La serie ordinata da Hulu si basa sul best seller di Beth Macy intitolato Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America e sarà diretta da Barry Levinson (Rain Man, Good Morning, Vietnam), dietro la sceneggiatura di Danny Strong (co-creatore e produttore esecutivo di Empire) e affiancato dal produttore esecutivo di The Handmaid’s Tale Warren Littlefield.

Presentata come progetto nel 2018, Dopesick arriverà su Hulu nel 2021, portando con sé una spietata verità sul consumo di oppiacei negli Stati Uniti. Craig Erwich, vice presidente di Hulu, ha dichiarato al riguardo: