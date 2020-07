Downton Abbey: in arrivo il gioco di carte

Downton Abbey, amatissima serie tv acclamata da pubblico e critica, riceverà un adattamento a gioco di carte sviluppato da Rather Dashing Games e Spotlight Licensing, azienda detentrice della licenza del popolare show televisivo.

Downton Abbey è una serie tv del 2010, ambientata fra il 1912 e il 1926 nell’omonima tenuta nello Yorkshire gestita dai Conti di Grantham. La serie segue le vicende della famiglia nobiliare che si intrecciano con quelle dei membri della servitù della tenuta. La serie si è conclusa nel 2015 con la sesta stagione a cui nel 2019 è seguito un film cinematografico.

Il gioco di carte sarà ispirato al film cinematografico e vedrà i giocatori destreggiarsi con l’arrivo presso Downton di Re Giorgio V, della Regina e di tutto il loro seguito reale, ricreando così l’evento principale di Downton Abbey – Il film.

I giocatori dovranno vestire i panni sia della famiglia Grantham e della servitù con l’obiettivo di preparare al meglio la tenuta in vista dell’arrivo dei regnanti. Il gioco di carte di Downton Abbey sarà ideato da Mike Richie, game designer e cofondatore di Rather Dashing Games. Richie, grande appassionato della serie tv, ha anticipato che il gioco presenterà alcuni tra i momenti più intensi e significativi del film e per questo motivo il gioco sarà un must-have per tutti gli amanti di Downton Abbey.

Il gioco vedrà i giocatori competere per risolvere il maggior numero di eventi, ponendo il focus sulle vicende emotive e personali dei vari personaggi (vero punto di forza della serie tv prima e del film dopo) che hanno appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Ogni volta che un evento verrà risolto, questo premierà il giocatore che lo avrà risolto con un punto: a fine partita chi sarà stato in grado di risolverne di più avrà vinto la partita.

L’uscita del gioco di carte di Downton Abbey è prevista per questo inverno, in concomitanza del periodo natalizio, ad un prezzo di 29,99 dollari.