Dune: rivelati alcuni dettagli sul gioco da tavolo

Gale Force Nine ha diffuso alcuni dettagli sul gioco in scatola di Dune di prossima pubblicazione.

Gale Force Nine ha diffuso delle nuove informazioni sul gioco in scatola, di prossima uscita, basato su Dune, il capolavoro letterario del 1965 di Frank Herbert, da cui sono stati tratti film, videogiochi e serie tv.

Dune sarà un gioco per 2-6 giocatori di intrigo politico e guerra per il dominio del pianeta Arrakis; i giocatori prenderanno il controllo di una tra sei fazioni disponibili – Atreides, Harkonnen, Bene Gesserit, Emperor, Spacing Guild e Fremen – caratterizzate da un proprio set di vantaggi e abilità speciali.

Ogni partita avrà come scopo il controllo della risorsa più importante di tutto l’universo: la spezia. Come ben sapranno gli appassionati della saga letterario di Herbert, il melange (o comunemente detta la spezia) può essere raccolta solo sul pianeta deserto Arrakis e questo rende questo remoto mondo uno dei centri di potere dell’universo, poiché chi controlla la spezia, controlla l’universo.

Dune sarà una versione aggiornata e dalla grafica moderna del classico gioco in scatola del 1979 edito da Avalon Hill, per tale ragione il gioco sarà più vicino a tutta la produzione letteraria di Herbert e non contemplerà le derivazione della famosa serie di videogiochi rts della Westwood Studios, con gran dispiacere dei fan della casa Ordos.

In merito a questa ristampa del gioco non sappiamo ancora se ci saranno cambiamenti al regolamento apportati da Gale Force Nine.

Il gioco in scatola farà parte di una linea di prodotti legati a questo franchise, che saranno messi in commercio entro il 2020, come merchandising a sostegno dell’attesissimo lungometraggio di Denis Villeneuve, che vedrà nel cast, tra gli altri, Jason Momoa, Dave Bautista, Josh Brolin e Oscar Isaac.

Il gioco in scatola di Dune sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 24 agosto 2019 al prezzo di 50,00$. Al momento non sappiamo se sarà prevista una localizzazione italiana.