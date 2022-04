Durante il D&D Direct di Dungeons & Dragons anche il nuovo Starter Set, Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste (Starter Set – Dragons of Stormwreck Isle), è stato presentato, offrendo al pubblico e alla stampa una prima occhiata ai suoi contenuti.

Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste, in uscita interamente localizzato il prossimo 4 ottobre 2022, sarà il nuovo modulo introduttivo per Dungeons & Dragons: una scatola al cui interno sarà contenuto tutto il necessario per cominciare a giocare. Ma cosa differenzierà questo prodotto dai precedenti della stessa famiglia? Quali sono state le scelte di Wizards of the Coast per rendere ancora più fruibile questo gioco di ruolo?

Abbiamo potuto dare una risposta a queste domande dopo il Direct, partecipando all’incontro riservato alla stampa con Natalie Egan e Shelly Mazzanoble, rispettivamente Product Manager e Senior Brand Manager di Dungeons & Dragons, che ci hanno parlato non solo dello Starter Set, ma anche dei piani piani futuri dell’editore mirati a coinvolgere le nuove generazioni di giocatori.

Starter Set: cosa contiene?

Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste sarà allineato al tipico formato dei boxed set di Dungeons & Dragons, i quali al loro interno contengono un libro delle regole, un’avventura, cinque schede personaggio precompilate e un set di dadi. Similmente ad altri boxed set anche Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste avrà un prezzo, nella sua edizione americana, di 19,99 dollari.

Il lancio del nuovo Starter Set sarà supportato digitalmente dal sito di Dungeons & Dragons, che in prossimità del lancio sarà interamente ristrutturato e fornirà ai nuovi giocatori tutte le informazioni necessarie a supportare l’esperienza di gioco, sia per chi si avvicina al gioco per la prima volta come giocatore, sia per i nuovi Dungeon Master.

Per accedere a questi contenuti basterà utilizzare il QR code presente all’interno dello Starter Set, questo dirigerà i giocatori all’interno del player hub di Dungeons & Dragons, dove sarà possibile trovare video tutorial volti a chiarire tutte le domande sul gioco, tipiche di un giocatore alle prime esperienze. Oltre ai tutorial, nell’hub sarà possibile trovare una demo interattiva di circa 15 minuti che servirà per mostrare i diversi scenari di una sessione di D&D.

Starter Set: a chi è rivolto?

Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste vuole rivolgersi non solo ai nuovi giocatori, ma sarà rivolto anche e soprattutto a coloro che desiderano approcciarsi per la prima volta al ruolo del Dungeon Master e provare a vedere cosa significa essere dietro a quello schermo.

L’avventura è stata scritta proprio pensando a chi si avvicina al ruolo di Master per la prima volta, rendendo ogni scenario e incontro del gioco di facile gestione.

Tra gli strumenti a disposizione per i novelli DM ci saranno video tutorial che spiegheranno nel dettaglio il funzionamento di ogni incontro presente nell’avventura Draghi dell’Isola delle Tempeste, mostrando gli esatti passaggi del regolamento presenti sul libro delle regole dello Starter Set.

Sulla carta, per chi si avvicina per la prima volta a Dungeons & Dragons, tutto questo potrebbe sembrare molto complicato, tuttavia Mazzanoble ha precisato che l’obiettivo di D&D è quello di dare vita a momenti conviviali e divertenti e che questa atmosfera distesa si rifletterà nei toni divulgativi del modulo.

Le novità di Draghi dell’Isola delle Tempeste

Questo nuovo Starter Set si differenzierà dai precedenti boxed set nel proporre un’esperienza più semplificata possibile, pensata specificatamente per chi si approccia al gioco per la primissima volta. Per raggiungere questo risultato il team di Dungeons & Dragons ha costruito questo prodotto partendo dai feedback dell’avventura La Miniera Perduta Di Phandelver, raccolti nel corso degli ultimi otto anni, in modo da creare un contenuto che potesse evolvere davvero il tipo di esperienza. Draghi dell’Isola delle Tempeste punta quindi ad offrire un’esperienza più organica e meno stressante in grado di appassionare a Dungeons & Dragons tutti i nuovi giocatori.

Starter Set: un cameo illustre!

Un dettaglio piuttosto giocoso delle illustrazioni di Draghi dell’Isola delle Tempeste è la presenza di alcuni personaggi particolarmente somiglianti ai protagonisti della serie animata di Dungeons & Dragons. Non si tratta di un dettaglio casuale, infatti l’artwork del modulo è stato interamente ispirato proprio dal cartone animato, con i personaggi modellati ma reinterpretati con un taglio più moderno, sul gruppo di protagonisti della serie.

La scelta di utilizzare questi personaggi è stata pensata come easter egg per chi conosce il cartone animato, ma anche perché Hank il ranger, Eric il cavaliere, Sheila la ladra, Presto il mago, Diana l’acrobata e Bobby il barbaro, rappresentano la quintessenza di un gruppo di nuovi giocatori.

Purtroppo non abbiamo ancora conferme ufficiali sulla canonicità dell’iconico party all’interno dell’ambientazione ufficiale, né se nel prossimo futuro possiamo aspettarci una nuova serie animata di D&D, Mazzanoble non ha potuto scendere in dettagli più corposi.

Dungeons & Dragons nelle scuole

Il nuovo Starter Set sarà indicato a partire dai 12 anni di età e nel futuro di Dungeons & Dragons i bambini e i giovani giocatori rivestiranno un ruolo molto importante. Per supportare questo obiettivo Wizards of the Coast attualmente sta lavorando a D&D Curriculum, un progetto didattico che verrà introdotto inizialmente nelle scuole statunitensi.

D&D Curriculum sarà suddiviso in due diversi livelli (9-12 anni e 12-14) e introdurrà Dungeons & Dragons nelle scuole, proponendosi come attività ludica curriculare volta a creare la prossima generazione di narratori.

L’attività didattica avrà inizio a partire dal prossimo autunno, ma non sarà l’unica in programma mirata ai giovani giocatori. Wizards ha annunciato anche la creazione dei “D&D Club” all’interno di scuole e biblioteche, come attività pomeridiane doposcuola.

Per ora questi programmi saranno localizzati solo negli Stati Uniti, tuttavia nel prossimo futuro le attività in collaborazione con le scuole e con le biblioteche potrebbero essere introdotte anche in altri territori.