Uno tsunami di novità e annunci ha investito gli appassionati di Dungeons & Dragons durante l’attesissimo evento D&D Direct. Lo show, che nei suoi soli 30, ha svelato le uscite future del gioco di ruolo più famoso del mondo ha visto l’annuncio di nuovi manuali, videogiochi, novità sul film di Dungeons & Dragons, giochi di miniature e nuovi accessori.

Tra tutte le novità in arrivo quelle che senza ombra di dubbio hanno generato più entusiasmo sono state due ambientazioni a lungo attese dagli appassionati: Spelljammer e Dragonlance!

Ovviamente queste due amate ambientazioni non sono state le uniche novità della presentazione, infatti durante D&D Direct sono emerse novità interessanti anche per quel che riguarda le localizzazioni italiane dei manuali di Dungeons & Dragons. Vediamo quindi cosa bolle in pentola nel futuro di Dungeons & Dragons.

Spelljammer: Adventures in Space

Il D&D Direct si è aperto con l’annuncio a sorpresa di Spelljammer: Adventures in Space. Spelljammer è una delle ambientazioni storiche di Dungeons & Dragons, pubblicata per la prima volta nel 1989 in cui il tema fantasy incontra per la prima volta i viaggi spaziali.

Spelljammer: Adventures in Space sarà un’imponente edizione che aggiornerà questa ambientazione per la Quinta Edizione introducendo il Wildspace e con opzioni per il DM e i giocatori.

Spelljammer: Adventures in Space sarà un cofanetto che conterrà tre manuali di 64 pagine con copertina rigida, una mappa poster a doppia facciata disegnata da Marco Bernardini e uno Schermo del Master. Il cofanetto sarà così composto:

The Astral Adventurer’s Guide : un’ambientazione della campagna che offre ai personaggi avventure incentrate sullo spazio, con incantesimi e oggetti magici, planimetrie e descrizioni di navi Spelljammer.

: un’ambientazione della campagna che offre ai personaggi avventure incentrate sullo spazio, con incantesimi e oggetti magici, planimetrie e descrizioni di navi Spelljammer. Boo’s Astral Menagerie : oltre 60 creature che si trovano nel Wildspace e nell’Astral Sea, inclusi elfi astrali, orrori cosmici, draghi lunari e solari, comete assassine e clown spaziali.

: oltre 60 creature che si trovano nel Wildspace e nell’Astral Sea, inclusi elfi astrali, orrori cosmici, draghi lunari e solari, comete assassine e clown spaziali. Light of Xaryxis: un’avventura per Dungeon Master ambientata nel Piano Astrale e realizzata per personaggi di livello 5–8.

Maggiori informazioni su Spelljammer: Adventures in Space con un approfondimento dedicato che potrete leggere sulle nostre pagine a breve.

Dragonlance

Anticipata da diversi indizi nel corso degli ultimi mesi, Dragonlance farà finalmente ritorno su D&D entro la fine del 2022. Durante il Direct è stato mostrato un breve teaser trailer animato per illustrare l’atmosfera e il tono di questo nuovo supplemento per la Quinta Edizione. Dragonlance vedrà i giocatori immersi in uno scenario di epiche battaglie su larga scala, come mai prima nella storia di questo gioco di ruolo. Maggiori informazioni su Dragonlance per la Quinta Edizione con un approfondimento dedicato che potrete leggere sulle nostre pagine a breve.

Journeys Through The Radiant Citadel

Durante il Direct sono stati diffusi nuovi dettagli sul manuale di prossima uscita Journeys Through The Radiant Citadel. Si tratta di una raccolta antologica di tredici nuove avventure ambientate nella Radiant Citadel, una cittadella situata nel piano etereo. Ognuna delle avventure presentate in questo manuale sarà permeta da atmosfere ispirate a culture diverse in modo da offrire un’esperienza completamente nuova per Dungeons & Dragons. Journeys Through The Radiant Citadel sarà disponibile a partire dal 21 giugno 2022.

Il nuovo Starter Set

È stato presentato il nuovo Starter Set – Dragons of Stormwreck Isle (Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste). Dragons of Stormwreck Isle conterrà l’omonima avventura introduttiva, ideata per migliorare ancora di più l’esperienza di gioco per i neofiti. Il nuovo Starter Set sarà corredato anche da una serie di strumenti di supporto digitale per sostenere ulteriormente l’esperienza di chiunque si avvicini al gioco per la prima volta sia come giocatore che come DM. Maggiori informazioni su Starter Set – Dragons of Stormwreck Isle con un approfondimento dedicato che potrete leggere sulle nostre pagine a breve.

Novità sulle localizzazioni italiane

Sono state diffuse nuove informazioni circa le localizzazioni in italiano, francese, tedesco e spagnolo. In arrivo ben 6 nuovi manuali tradotti a partire da giugno 2022. Le nuove uscite localizzate riguarderanno Calderone Omnicomprensivo di Tasha, Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso, La Maledizione di Strahd, Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste, Guida Omnicomprensiva di Xanathar e Guida di Van Richten a Ravenloft.

Di seguito il calendario delle uscite:

Guida Omnicomprensiva di Xanathar : disponibile in italiano e spagnolo il 7 giugno 2022

: disponibile in italiano e spagnolo il Guida di Van Richten a Ravenloft : disponibile in tutta Europa il 21 giugno 2022

: disponibile in tutta Europa il Calderone Omnicomprensivo di Tasha : disponibile dal 12 luglio 2022

: disponibile dal Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso : disponibile dal 13 settembre 2022

: disponibile dal Starter Set – Draghi dell’Isola delle Tempeste : disponibile dal 4 ottobre 2022

: disponibile dal La Maledizione di Strahd: disponibile dal 25 ottobre 2022

Accessori per Dungeons & Dragons

Sono stati annunciati due set di accessori per il gioco, si tratta di Campaign Case: Creatures e Campaign Case: Terrain, due valigette che al loro interno conterranno token e terreni di gioco interamente personalizzabili.

Campaign Case: Creatures: questo Campaign Case conterrà un ampio set di gettoni creatura completamente personalizzabili grazie a degli stickers riposizionabili. Il set di token sarà composto da 64 dischi di plastica in tre dimensioni, cinque fogli di adesivi per creature completamente illustrati e una resistente custodia per il trasporto.

Campaign Case: Terrain: questo Campaign Case conterrà tutto il necessario per costruire incontri e avventure nei dungeon e nelle città. Il set includerà delle tessere avventura a doppia faccia e una collezione di adesivi avventura illustrati riposizionabili per personalizzare le mappe. Campaign Case: Terrain sarà composto da più di 30 tessere dungeon a doppia faccia, cinque fogli Adventure Clings riutilizzabili, Adventure Grid a doppia faccia e una resistente custodia per il trasporto.

Tutti gli altri annunci

Sono inoltre stati diffusi numerosi aggiornamenti su tutti gli altri argomenti legati a Dungeons & Dragons, a cominciare da Baldur’s Gate 3.

Il gioco di Larian Studios è stato migliorato graficamente con importanti aggiornamenti grafici e di gameplay e vedrà il lancio ufficiale nel corso del 2023. Rimanendo sempre in ambito videoludico è stato annunciato Neverwinter – Dragonslayer, nuovo aggiornamento ispirato a Fizban’s Treasury of Dragons per l’MMORPG gratuito di Dungeons & Dragons.

È stato annunciato ufficialmente il gioco di miniature D&D Onslaught, un gioco da tavolo di strategia prodotto da WizKids. In Onslaught i giocatori prenderanno il controllo di due fazioni in competizione alla ricerca di un tesoro.

Anche il film di Dungeons & Dragons ha fatto una breve comparsata durante il D&D Direct, con il reveal ufficiale del titolo del film da parte dei due registi e la data di uscita nelle sale:

il film di D&D si chiamerà Dungeons & Dragons – Honor Among Thieves (Dungeons & Dragons – Onore tra i Ladri) e uscirà il 3 marzo 2023.

E stata annunciata anche Legends of the Multiverse, una nuova serie di actual play, che potrà essere seguita online sui canali ufficiali di Twitch e Toutube di Dungeons & Dragons.

Legends of the Multiverse vedrà un cast di personalità della community di gioco e sarà composto da Deborah Ann Woll, B. Dave Walters, Gina Darling, Meagan Kenreck eTodd Kenreck, i quali saranno raggiunti da altre guest star nel corso della loro avventura.

E D&D Beyond?

Grande assente da questo evento è stato D&D Beyond. All’indomani dell’importante acquisizione di Wizards di questa piattaforma digitale non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti, tuttavia è stato annunciato il Digital Monstrous Compendium: una risorsa digitale disponibile per tutti i possessori di un account Wizards o di un account D&D Beyond. Digital Monstrous Compendium sarà distribuito periodicamente e il primo volume includerà 10 mostri dell’ambientazione Spelljammer e altri contenuti in arrivo prossimamente.