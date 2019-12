Dylan Dog e Batman, il duo debutta nelle fumetterie!

Dopo un anno pieno di incredibili novità, Sergio Bonelli Editore ha annunciato ufficialmente che il duo Dylan Dog e Batman è disponibile nelle migliori fumetterie. Il crossover più grandioso della storia del fumetto sarà contenuto nel primo albo chiamato semplicemente DYLAN DOG/BATMAN #0.

Dylan Dog e Batman arrivano sul mercato con il numero intitolato “Relazioni pericolose“, che permetterà agli appassionati di vivere in prima persona le vicende legate al pipistrello più amato e dell’Indagatore dell’Incubo. Il volume racchiude 96 pagine a colori e vanta la copertina firmata da Emiliano Mammucari.

Venerdì 27 dicembre, invece, è una data molto importante per Sergio Bonelli – e per lo stesso Dylan Dog – perché si celebra il debutto di E Ora, Apocalisse, il numero 400 completamente a colori dell’Indagatore. Questo albo chiuderà definitivamente il ciclo meteora per aprirne una nuova ed entusiasmante saga.

Per chi fosse interessato, inoltre, il numero 400 di Dylan Dog sarà presentato ufficialmente a Milano, presso la Mondadori di via Marghera sabato 28 dicembre alle ore 16. Ci saranno Roberto Recchioni, Gigi Cavenago, Corrado Roi, Angelo Stano e Claudio Villa. A dirigere l’incontro ci sarà il direttore editoriale Michele Masiero.

Insomma, gli appassionati saranno sicuramente felici di avere tra le mani il crossover Dylan Dog e Batman. Chissà come si evolverà la relazione tra i due.