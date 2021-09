Escape The Undertaker, il trailer del nuovo film prodotto da Netflix e WWE

In data odierna è stato diffuso in rete il trailer ufficiale di “Escape The Undertaker”, film interattivo frutto della partnership tra Netflix e WWE. Grande protagonista, come si evince dal titolo, sarà proprio Mark Calaway aka Undertaker, leggenda indiscussa del mondo dello sport-entertainment.

Il film, che sarà distribuito sulla piattaforma di streaming il 5 ottobre, vedrà anche la partecipazione di Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston, ovvero i tre membri del New Day. Gli ex campioni di coppia visiteranno la villa di Undertaker, che si rivela essere una casa infestata, piena fino all’orlo di sfide soprannaturali. Saranno gli spettatori a decidere il destino del trio.

The Undertaker è una delle leggende più famose e importanti della storia della WWE. Pluricampione del mondo, è stato imbattuto a WrestleMania per decine di anni, prima di perdere contro Brock Lesnar allo Showcase of The Immortals nel 2014.

Escape The Undertaker, il ritorno del “Deadman” in una veste speciale

Undertaker ha concluso ufficialmente la sua carriera alle Survivor Series del 2020, annunciando il ritiro dalle scene, ma si è sempre dichiarato pronto a nuove opportunità. Quella del film interattivo rappresenta l’occasione ideale per rivederlo nuovamente in azione, più terrificante che mai.

Altri progetti di fantasia legati alla WWE sono approdati su Netflix negli ultimi anni, tra cui una sitcom chiamata The Big Show Show e The Main Event, un film in cui un bambino diventa una Superstar dopo aver trovato una maschera magica.

Vi ricordiamo che potete rivivere le gesta di Undertaker attraverso il documentario “The Last Ride”, disponibile in esclusiva sul WWE Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.