Escape The Undertaker: annunciato il nuovo film WWE per Netflix

Nonostante il ritiro ufficiale dalle scene, avvenuto alle Survivor Series del 2020, The Undertaker rimane una delle leggende indiscusse della WWE nonchè uno dei personaggi più amati dai fan dello sport-entertainment.

Adesso Mark Calaway, questo il vero nome del “Deadman”, sarà protagonista di un film horror interattivo realizzato dalla WWE e che verrà distribuito in esclusiva su Netflix il 5 ottobre. Il titolo? “Escape The Undertaker”.

Al film parteciperanno anche Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston, ovvero i tre membri del New Day. Gli ex campioni di coppia visiteranno la villa di Undertaker, che si rivela essere una casa infestata, piena fino all’orlo di sfide soprannaturali. Saranno gli spettatori a decidere il destino del trio.

WWE e Netflix, una partnership duratura nel tempo

Altri progetti di fantasia legati alla WWE sono approdati su Netflix negli ultimi anni, tra cui una sitcom chiamata The Big Show Show e The Main Event, un film in cui un bambino diventa una Superstar dopo aver trovato una maschera magica.

The Undertaker è una delle leggende più famose e importanti della storia della WWE. Pluricampione del mondo, è stato imbattuto a WrestleMania per decine di anni, prima di perdere contro Brock Lesnar allo Showcase of The Immortals nel 2014.

