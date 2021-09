Eternals, Angelina Jolie spiega perché ha accettato il ruolo

Eternals è il prossimo e attesissimo film del Marvel Cinematic Universe appartenente alla Fase 4, previsto per il prossimo mese di novembre nelle sale. A differenza di Black Widow e in maniera del tutto simile al recente Shang-Ci e la leggenda dei Dieci Anelli, la pellicola uscirà esclusivamente nei cinema, evitando quindi il rilascio sul catalogo Disney+ tramite Accesso Vip. Nel cast del film troviamo anche un’attrice del calibro di Angelina Jolie, la quale vestirà i panni di Thena, una degli Eterni. Ora, nel corso di un’interessante intervista con la redazione di D23 Magazine (qui la notizia originale), Jolie ha spiegato a chiare lettere il perché ha deciso di salire a bordo di un progetto Marvel Studios di questa portata.

L’attrice 46enne ha reso noto che la vera ragione per la quale ho voluto fare un film come Eternals è per diventare parte di una famiglia grande e diversificata, visto che non le importava di base la grandezza del ruolo che le sarebbe stato assegnato. Inoltre, ciò che ha colpito la Jolie nell’entrare nell’MCU è stato lavorare con la regista Chloé Zhao, una professionista ben diversa dalle altre. Angelina Jolie ha raccontato che la prima volta che il cast si è incontrato, Zhao era scalza, seduta sul pavimento, dando così modo a tutto il gruppo di attori di sentirsi “collegati” in un certo qual modo, cosa questa che ha aiutato a dare un’ulteriore spinta alla storia di Eternals.

Le “stranezze” e le particolarità degli attori sono infatti diventati i loro superpoteri, con la regista in grado di dirigere un cast enorme e straordinario senza mai creare squilibri all’interno del gruppo. Eternals, basato su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo è atteso nelle sale italiane il prossimo 3 novembre 2021: nel cast anche Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Barry Keoghan, Don Lee, Brian Tyree Henry (Phastos), Gemma Chan e Kit Harington. Tra le varie cose, il film ci spiegherà anche le conseguenze delle azioni degli Avengers dopo gli eventi visti in Endgame (qui in offerta speciale),