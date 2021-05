Evil Dead Rise: il nuovo film del franchise sarà un’esclusiva HBO Max

Evil Dead Rise, nuovo capitolo dell’iconico franchise horror lanciato da Sam Raimi nel 1984, è ufficialmente in lavorazione e arriverà direttamente su HBO Max. La notizia è stata data dal portale americano Deadline, che ha spiegato come il noto regista tornerà a bordo del progetto nelle vesti di produttore assieme a Bruce Campbell.

Il film sarà invece diretto da Lee Cronin e vedrà Alyssa Sutherland e Lily Sullivan nei panni delle protagoniste. Un capitolo tutto al femminile, dunque, che racconterà la storia di due sorelle costrette a lottare per la sopravvivenza contro un’orda di demoni.

Sam Raimi, che da pochi mesi ha terminato le riprese del sequel di Doctor Strange, si è detto entusiasta della possibilità di tornare a lavorare con New Line Cinema a 40 anni di distanza dall’uscita del primo, storico film. Un sentimento condiviso da Bruce Campbell, che ha augurato il meglio alle nuove protagoniste, spiegando come il franchise necessitasse di una svecchiata.

Evil Dead, il nuovo film tutto al femminile arriverà su HBO Max

Evil Dead, arrivato in Italia con il titolo La Casa, è considerato un cult del genere nonostante alla sua uscita avesse incassato soltanto 3 milioni di dollari in tutto il mondo. Sono poi arrivati altri tre film e un reboot diretto da Fede Álvarez, uscito nel 2013.

Bruce Campbell è poi tornato a vestire i panni di Ash Williams nella serie TV Starz Ash vs Evil Dead, andata in onda dal 2015 al 2018. Le riprese di Evil Dead Rise si terranno in Nuova Zelanda, mentre la post produzione avverrà in Irlanda. Lee Cronin è stato appositamente scelto da Raimi e Campbell dopo il suo debutto da cineasta nel mondo dell’horror con The Hole in the Ground.

In attesa del nuovo capitolo, potete rivivere le gesta di Ash William in Evil Dead acquistando la versione Blu-Ray in 4K. La trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.