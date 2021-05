Doctor Strange: il villain del sequel sarà Shuma-Gorath?

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, sequel del film del 2016 con Benedict Cumberbatch, è senza dubbio una delle produzioni Marvel più attese della Fase 4. Le riprese sono già ultimate, ma al momento i dettagli sulla trama sono ancora scarni. Grazie al sito Illuminerdi, però, possiamo avere una prima idea sul papabile villain.

A quanto pare nel film farà il suo debutto assoluto in live-action Shuma-Gorath, una mostruosa entità interdimensionale che vuole assumere il controllo completo del multiverso. Per farlo dovrà ottenere i poteri di America Chavez, giovane supereroina che riesce con grande abilità a passare da una linea temporale all’altra.

Nei fumetti Marvel, Shuma-Gorath è stato uno dei nemici più celebri di Doctor Strange. Nel primo film, invece, lo stregone supremo aveva dovuto affrontare un’altra mostruosa creatura: Dormammu, noto anche come il Distruttore dei Mondi.

Con molta probabilità nel mix entrerà anche Scarlet Witch, che vorrà fare di tutto per ritrovare Billy e Tommy dopo quanto successo nel finale di WandaVision. Gli eventi della serie, infatti, avranno delle dirette conseguenze e l’apparizione del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen è già stata confermata.

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, ci sarà Shuma Gorath?

A dirigere il nuovo film non sarà più Scott Derrickson, bensì Sam Raimi, che tornerà a bordo di un cinecomic dopo anni dalla prima, storica trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire. Secondo le prime indiscrezioni, il multiverso sarà esplorato per primo in Spider-Man No Way Home, dove potrebbero apparire proprio Maguire e l’uomo ragno interpretato da Andrew Garfield, nonostante quest’ultimo abbia negato il suo coinvolgimento.

In the Multiverse of Madness doveva uscire quest’anno, ma l’emergenza sanitaria ha cambiato i piani in corso d’opera. Adesso l’uscita è fissata al 25 marzo 2022.

In attesa del sequel di Doctor Strange, potete recuperare il primo film nella versione Blu-Ray 4K. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.