Se siete ancora convinti che le principesse siano donzelle in difficoltà che necessitano di essere salvate da un eroico principe azzurro, probabilmente vi siete persi alcuni dei recenti film Disney, da Oceania a Raja e l’ultimo drago. Sicuramente, invece, non avete letto Fight Girls, nuovo fumetto ad altro tasso di adrenalina in cui la leggenda Frank Cho ha mostrato come essere una principessa non implichi che debba esserci un principe a salvare la situazione. Una storia dal taglio così dinamico e irriverente non poteva che tramutarsi in una perfetta vetrina per esprimere al meglio la verve di Cho, una vis narrativa che non a caso ha spinto saldaPress ha presentare Fight Girls con il logo della collana d’eccezione, Maèstro.

Che Cho sia a tutti gli effetti un maestro del fumetto contemporaneo è indubbio. La sua irriverente ironia spopola sui social fra battute borderline con il politically correct divenute un divertente (e divertito) dialogo con i fan. Sarebbe facile ricondurre l’opera di Cho alle sue giunoniche eroine, ma sarebbe al contempo fare un torto a una delle produzioni artistiche più affascinanti e intriganti del fumetto attuale. Come se non bastasse la sua prova autoriale di Liberty Meadows, i cui due volumi sono disponibili nel catalogo di saldaPresse, Fight Girls diventa una nuova valorizzazione della vis grafica di Cho.

Fight Girls di Frank Cho: fra tradizione e ironia

Sul piano narrativo, non si può nascondere come il concept di Fight Girls sia allineato a una lunga tradizione narrativa. L’idea della competizione con in palio un ricco premio, che sia la salvezza (come in L’uomo che corre di King) o l’inizio di una revenge story in cui il gentile sesso mostra tutta la propria grinta. Una dimostrazione di forza che non è solamente muscolare, ma di indole, con una caratterizzazione emotiva schietta e curata sotto ogni aspetto, una cura che rischia quasi di passare inosservata, offuscata dalla spettacolarità delle tavole di Cho, adrenaliniche e avvolgenti. Grazie alla breve post-fazione contenuta del bel volume di saldaPress, Cho stesso svela come la sua idea originaria abbia impiegato diversi anni prima di trovare una forma precisa, scaturendo da una sua fulminea intuizione: due donne che lottano con un dinosauro. Da questa sua prima immagine, nel corso degli anni Cho ha sviluppato una trama più articolata, tramite ideale per sviluppare una trama entro cui far muovere le sue

In una non meglio precisata società futura, il regnante di un impero decide di ripudiare propria Regina, colpevole di non poter concepire un erede per via di una non meglio precisata incompatibilità con il consorte. Come previsto dalla legge imperiale, in questa evenienza viene indetto un torneo in cui dieci donne, proveniente da diversi luoghi dell’impero e appartenenti a diverse estrazioni sociali, possono concorrere in una spietata lotta di sopravvivenza, dove la loro tempra verrà messa a dura prova in una serie di prove da cui emergerà infine la nuova regina. Occasione perfetta per Cho per divertirsi a mettere a dura prova le sue eroine portandole a confrontarsi con ambienti ostili popolati di creature mostruose, da una spietata foresta primordiale popolata di feroci dinosauri a un torrido deserto infestato di giganteschi scorpioni, senza dimenticare un oceano infestato da megalodonti.

La trama di Fight Girls, come detto, non spicca per originalità, ma intriga, avvince il lettore e lo coinvolge in una lettura veloce, divertente. La tentazione di rimanere ammaliati dalla bellezza dei disegni di Cho, rischia di far passare in secondo piano una trama che, per quanto semplice nella sua composizione, viene sviluppata con una cadenza dei tempi narrativi scorrevole, in cui il fulcro narrativo, ovvero la violenta cerimonia di successione al ruolo di Regina, viene declinata con una divertente ironia sino alla rivelazione finale, che sembra strizzare l’occhio a una sci-fi classica, vicina alle conclusione tipiche dei racconti brevi di maestri del genere come Dick o Bradbury.

Donne forti in un universo spietato

Ambientazioni estremamente differenti, ma ottime per fare risaltare la capacità di Cho di creare scenari in cui la sua mano possa dare vita non solamente a donne dalla prorompente fisicità, ma anche di animare una serie di creature dalla ferocia viscerale, acuendo quella sensazione di contrasto tra uomo e natura raramente declinato al femminile. Il ritratto del corpo femminile, elemento identificativo dell’arte di Cho, ammicca e seduce, ma rimane sempre vincolato alla scansione della storia, dando vita a pose muscolari tese nello spasmo, sviluppando una dinamicità esplosiva impeccabile. Il connubio tra sfrenato dinamismo e ricchezza dell’ambientazione entro cui si muovono i personaggi è una gioia per gli occhi, che ci consente di passare da ambienti ferini a più tradizionali scorsi della fantascienza, come megalopoli dal gusto cyberpunk o innegabili omaggi a personaggi cult del genere, tanto che gli amanti della space opera per eccellenza, Dune, non faticheranno a cogliere un particolare omaggio.

saldaPress conferma la sua proposta di dare risalto alla produzione di Frank Cho, già presente nel catalogo della casa editrice con Skyborne e Liberty Meadows. L’inserimento all’interno della collana Maèstro è un riconoscimento del talento di Cho, che consente ai lettori italiani di godere di un’edizione di Fight Girls in versione cartonata, con una grafica di copertina di impatto, grazie a un’accesa presenza di tonalità calde e di un’illustrazione che trasmette le forze della protagonista, cui si unisce una carta liscia su cui hanno la colorazione vivace e definita dei diversi ambienti trova una felice valorizzazione. Al termine della lettura ci viene offerta una piccola presentazione del concept dell’opera tramite le parole dello stesso Cho, occasione perfetta per scoprire come da un’idea scaturita da un sogno in cui due donne lottavano con un dinosauro, Cho sia riuscito a creare un’avvincente avventura.