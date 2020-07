Film di Uncharted: Tom Holland annuncia l’inizio delle riprese

Tom Holland torna a parlare, e a farci parlare, del nuovo film di Uncharted. Dopo le stories di qualche giorno fa in cui mostrava il taglio di capelli che sfoggerà nei panni del giovane Nathan Drake, la star, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Spider-Man, ha annunciato sui social media che le riprese sono ufficialmente iniziate.

Dopo un processo di sviluppo tumultuoso, segnato da continui rinvii a causa della pandemia e non solo, la produzione dell’adattamento cinematografico di Uncharted, popolare videogioco per Playstation è finalmente iniziata. Tom Holland, che nel film interpreterà un giovane Nathan Drake, ha fatto l’annuncio sul proprio profilo Instagram condividendo la foto di una sedia con la scritta “Nate” insieme alla didascalia “Day one #Uncharted”.

Sviluppata da Naughty Dog e pubblicata dalla Sony Interactive Entertainment la saga di videogiochi Uncharted racconta le avventure del sapiente cacciatore di terosi Nathan Drake, che viaggia per il mondo raccogliendo artefatti perduti, spesso accompagnato dal suo mentore Sully, che nel film sarà interpretato da Mark Wahlberg, e dalla giornalista Elena Fisher. Stando a quanto ha affermato lo stesso Holland l’adattamento cinematografico racconterà la storia delle origini di Nathan e si svolgerà quando il protagonista era più giovane e meno esperto.

Il film della Sony Pictures ha avuto un lunghissimo periodo di gestazione arrivando ad avere ben sei differenti registi prima che il regista di Venom, Ruben Fleisher, firmasse lo scorso Marzo. Prima di lui erano stati scritturati Travis Knight, Dan Trachtenberg, Shaw Levy, Seth Gordon, Neil Burger e David O. Russell. Dopo aver finalmente trovato un regista la produzione del film ha poi subito una nuova battuta d’arresto venendo posticipata di sei settimane a causa della pandemia di Coronavirus. L’uscita di Uncharted è stata quindi rimandata, passando dall’8 Ottobre 2020 al 16 Luglio 2021 facendo così slittare il film di Spider-Man previsto per quella data, ancora senza titolo, al 5 Novembre 2021.