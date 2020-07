Uncharted: Tom Holland svela il suo look da Nathan Drake

Gli appassionati di videogiochi sono in ansiosa attesa di vedere portato a compimento il film di Uncharted, la serie di videogiochi firmata Naughty Dog ed esclusiva Sony. Per il ruolo del protagonista è stata scritturata la star Tom Holland (Spider-Man), scelta che i fan hanno accolto con emozioni contrastanti. Dopo il blocco imposto dalla pandemia mondiale di COVID-19 la produzione è finalmente pronta a ripartire. Oggi Holland ha fatto sapere ai suoi fan di essere pronto a riprendere le riprese, mostrando con un video pubblicato nelle Storie del suo profilo Instagram il taglio di capelli che avrà per interpretare Drake.

La storia è incentrata sulla genesi di Nathan Drake, narrando la storia di come Nathan sia diventato un cercatore di tesori ed il suo incontro con quello che sarà il suo mentore e amico Victor “Sully” Sullivan, interpretato da Mak Wahlberg. Wahlberg è stato cpinvolto nel progetto già da diversi anni, e il piano originale lo vedeva proprio nei panni di un adulto Nathan Drake. Il cambio di casting sembra comunque non aver smorzato l’entusiasmo dell’attore che ha dichiarato:

“È eccitante perché, senza rivelare troppo, adesso è più una storia di origine. Come si incontrano lui e Victor e come Nathan diventa il Nathan che conosciamo. Sully e lui si incontreranno, e proveranno non solo a migliorarsi l’un l’altro, ma anche collaborare e a sviluppare quella loro relazione di amicizia. Sarà molto bello. Mentre leggevo la sceneggiatura, mi sembrava di leggere Indiana Jones o Thomas Crown Affair. Ha questi fantastici elementi di questi film di rapina e film di avventura mischiati insieme, film di cui non ho mai fatto parte.”

Il film, sceneggiato da Art Marcum e Matt Holloway sarà diretto da Ruben Fleischer (Venom) con un cast che comprende anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. A produrre il film ci sono Charles Roven e Alex Gartner per la Atlas Entertainment e Avi Arad per la Arad Productions, mentre Asad Qizilbash e Carter Swan della Playstation Productions saranno i produttori esecutivi. Originariamente previsto per il 5 Marzo 2021, Uncharted arriverà nelle sale il 16 Luglio 2021.