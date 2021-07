Fire Force su Italia 2: video promozionale e doppiatori italiani

Fire Force, l’adattamento anime dell’omonimo manga di Atsushi Okubo, il noto autore di Soul Eater, attualmente in corso in Italia grazie alla casa editrice Planet Manga (recuperate la serie su Amazon), sbarca su Italia 2 in prima visione tv doppiata.

Dopo infatti l’indiscrezione di qualche settimana fa secondo la quale l’anime sarebbe stato inserito nel palinsesto delle trasmissioni del 2021/2022, ora è arrivata la conferma ufficiale: Fire Force è un regalo che ci fa Yamato Video, che cura l’edizione italiana dell’anime per il suo 30° anniversario.

Fire Force su Italia 2: l’anime

La serie anime di Fire Force, prodotta da Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!) e andata in onda tra il 2019 e il 2020, si compone di due stagioni per un totale di 48 episodi.

Il video ufficiale ha svelato il nome dei doppiatori italiani:

Shinra Kusakabe è doppiato da Andrea Oldani, Akitaru Obi ha la voce di Patrizio Prata mentre Takehisa Hinawa è doppiato da Diego Baldoin. Giulia Maniglio è Iris, Elisa Giorgio doppia Maki Oze, Ezio Vivolo è Arthur Boyle, Giada Bonanomi doppia Tamaki Kotatsu e Princess Hibana ha la voce di Beatrice Caggiula.

Qui sotto potete guardare il video:

Il direttore della prima stagione è stato Yuki Yase (Mekaku City Actors, Hidamari Sketch × Honeycomb) su sceneggiature supervisionate da Yamato Haishima, mentre la seconda stagione è stata diretta da Tatsuma Minakawa (che ha anche diretto l’episodio 12 della prima stagione e il film Fairy Tail Dragon Cry). Hideyuki Morioka (Kizumonogatari, Sayonara Zetsubou-Sensei) si è occupato del character design.

Entrambe le stagioni possono essere guardate in versione originale sottotitolata, sul canale YouTube Yamato Animation.

Fire Force: il manga

Fire Force, scritto e disegnato da Atsushi Okubo, è serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal settembre 2015 e attualmente la serie si compone per un totale di 274 capitoli. Kodansha pubblicato 29 tankobon.

In Italia la serie è disponibile grazie a Planet Manga anche in versione variant cover con effetto metal!