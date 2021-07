Fire Force arriva doppiato su Italia 2?

Secondo quanto diffuso nelle ultime ore da TeleNauta pare che le reti Mediaset, precisamente Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre), potrebbero portare in prima serata la serie anime di Fire Force completamente doppiata in italiano.

L’indiscrezione suggerirebbe che l’anime farà parte del palinsesto delle trasmissioni del 2021/2022, ma ancora non è chiaro se il doppiaggio sarà affidato ex novo a Mediaset o resterà a Yamato Video, l’azienda licenziataria che ne ha curato i sottotitoli in italiano e pubblicato tutti gli episodi qui attraverso il canale ufficiale YouTube dedicato.

La serie anime di Fire Force, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Atsushi Okubo (Soul Eater), si compone di due stagioni da 48 episodi totali. L’anime prodotto da Studio David Production è andato in onda tra il 2019 e il 2020.

Al momento, ricordiamo, non vi sono comunicati ufficiali stampa da parte di Mediaset, ma, non appena saremo in possesso di novità, vi informeremo prontamente.

Fire Force – il manga

Atsushi Okubo sta pubblicando lo shonen attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine (Kodansha) dal settembre 2015 e attualmente la serie si compone per un totale di 274 capitoli. Kodansha pubblicato 29 tankobon. In Italia la serie è disponibile grazie a Planet Manga con i primi 24 numeri (potete provare il manga acquistando a questo link su Amazon il 1° numero).

L’autore ha dichiarato che lo scorso anno che la serie è prossima alla sua conclusione, ma attualmente non si conoscono ulteriori dettagli in merito alle tempistiche. I dettagli nel nostro precedente articolo.

Se non foste a conoscenza della serie, ecco qui a voi una sinossi: