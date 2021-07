Flash Gordon: cambiati i piani per il progetto di Taika Waititi

Recentemente è stato confermato che il film su Flash Gordon di Taika Waititi sarà un live-action. Creato nel 1934 dall’illustratore Alex Raymond e dallo scrittore Don Moore, Flash Gordon era originariamente un fumetto destinato a competere con un’altra opera di fantascienza, Buck Rogers. Flash Gordon ha seguito le avventure del suo omonimo personaggio principale, un laureato di Yale e un famoso giocatore di polo, insieme ai suoi due compagni Dale Arden e il dottor Hans Zarkov, che viaggiano sul pianeta Mongo tramite un’astronave per affrontare il suo malvagio imperatore noto come Ming lo spietato.

Flash Gordon è stato adattato in versione live-action già due volte. La prima è stata una space opera del 1980 con Sam J. Jones come personaggio titolare e Max von Sydow come il principale antagonista Ming (che potete recuperare su Amazon in versione Blu-Ray). L’altra era una serie televisiva meno popolare trasmessa nel 2007. Flash Gordon ha visto una rinascita di popolarità nel 2012 dopo la commedia di successo di Seth MacFarlane Ted con Mark Wahlberg. Da allora, la 20th Century Fox ha cercato di far decollare un reboot con scarso successo, ma una volta che la Disney si è assicurata i diritti, il regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi è stato assunto per sviluppare un film d’animazione di Flash Gordon.

Flash Gordon: le parole del produttore John Davis

Ora, secondo un’esclusiva di Collider, il film di Waititi sarà invece live-action. Il produttore John Davis ha dato la notizia durante un’intervista per la recente grande uscita della Disney Jungle Cruise. Davis ha affermato che Waititi sta scrivendo il film, ma non ha ancora firmato per dirigerlo ufficialmente. Tuttavia, il produttore è fiducioso di poter garantire Waititi come regista poiché questo è un progetto di suo grande interesse. Davis ha detto:

“Lo sta scrivendo Taika. È stato un film che ha avuto un’enorme influenza sulla sua crescita. È uno dei suoi film preferiti. Inizialmente mi ha detto: ‘Facciamolo animato.’ Ho detto: “Va bene”. Poi ci siamo occupati seriamente del progetto e abbiamo iniziato a svilupparlo e lui ha detto: “No, facciamolo live-action”. Ho detto, ‘Ancora meglio.'”

Waititi ha diversi progetti in programma che lo terranno con la Disney ancora per un bel po’ di tempo. Il suo film incentrato sul calcio Next Goal Wins è finito e in attesa di essere distribuito da Searchlight Pictures, uno dei tanti distaccamenti dei Walt Disney Studios. Il suo seguito di Ragnarok del 2017, Thor: Love and Thunder, ha terminato la produzione a maggio ed è attualmente in fase di post-produzione. Questo per non parlare del prossimo film di Star Wars che dirigerà e co-scriverà con Krysty Wilson-Cairns.

Per quanto riguarda Flash Gordon, dal momento che non ha ancora nemmeno iniziato a scrivere il film, non esiste una tempistica ufficiale su quando inizierà la produzione e ancora meno di una data di uscita. Dato che Waititi è attualmente molto richiesto come regista, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che possa ritagliarsi un po’ di tempo per Flash Gordon.