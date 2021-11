Forrest Gump 4K: una splendida steelbook

Non può esistere videoteca degna di tal nome senza Forrest Gump. Il film di Robert Zemeckis, uscita nei cinema nel 1994, è uno di quei capolavori che hanno segnato la storia del cinema, non solo per via della stupefacente interpretazione di Tom Hanks, ma anche per il modo in cui abbiamo vissuto metà di un secolo di vita americana seguendo le straordinarie esperienze di questo uomo semplice. Rivivere l’emozione di Forrest Gump comodamente seduti sul nostro divano è oggi ancora più appassionante, grazie a Forrest Gump 4K, nuova edizione in UHD che Koch Media ha dedicato al capolavoro di Zemeckis.

Una nuova edizione che sposa la filosofia delle steelbook, confezioni da collezione solide e spesso accompagnate da progetti grafici che enfatizzano particolari suggestivi delle pellicole. Nel caso di Forrest Gump 4k, la steelbook che contiene i tre dischi di questa nuova edizione ripropone l’immagine della locandina del film, con Forrest in attesa sulla celebre pancina, intendo ad osservare la delicata piuma che ci accoglieva nella poesia di questo piccolo gioiello della storia del cinema. Lo sfondo di un azzurro intenso, anziché il bianco della citata locandina, conferisce un ulteriore tocco poetico a questa immagine, che rende ancora più intensa la colorazione nivea della piuma. E non poteva certo mancare la poetica scatola di cioccolatini tanto cara a mamma Gump, che fa bella mostra di sé sul retro della steelbook.

Forrest Gump 4K: un’edizione imperdibile

L’ammirazione per il progetto grafico di questa steelbook aumenta quando apriamo la confezione per goderci i tre dischi contenuti all’interno. Le due versioni di Forrest Gump, UHD e bluray tradizionale, e il disco bluray dedicato ai ricchi extra di questa edizione sono presentate in un alloggiamento plastico trasparente che ci consente di intravedere un fotogramma del film: il momento in cui un Forrest Gump in divisa da marine interviene alla celebre manifestazione contro la Guerra del Vietnam tenutasi davanti al Lincoln Memorial.

Nonostante questo apprezzamento al concept grafico della steelbook, è il contenuto di Forrest Gump 4K a meritare l’acquisto. Quando si parla di riedizioni in 4k, il paragone è sempre con le versioni in bluray, nate negli ultimi anni come recupero di film di un certo spessore, per valorizzare aspetti tecnicamente non apprezzabili con le precedenti tecnologie. Nel caso di Forrest Gump, questo intento si spinge a dare risalto a un comparto di effetti speciali e tecniche all’epoca avanzate che hanno consentito a Forrest di incontrare personaggi realmente esistiti, come Nixon o Kennedy. Quello che nel 1994 sembrava un risultato eccezionale, agli occhi di uno spettatore moderno può sembrare dilettantesco paragonato alle tecnologie attuali, rendendo queste operazioni di recupero in 4K rischiose.

Nel caso di Forrest Gump, il buon lavoro fatto in occasione del passaggio al Bluray sembra non avere trovato uguale successo nella migrazione al formato 4K. Si potrebbe definire questo porting disomogeneo, considerato che alcune sequenze hanno giovato in modo palpabile dei vantaggi dell’HDR, come per la parentesi della guerra del Vietnam o la corsa di Forrest per gli States. In questi casi, la profondità di campo e la definizione dell’immagine, specialmente la definizione dei volti, è perfetta, nitida e convincente, testimonianza delle potenzialità dell’attuale tecnologia video, soprattutto in termini di identità cromatica, vivida e calda.

Di contro, dove subentrano frangenti in cui i citati effetti speciali dell’epoca sono coinvolti si denotano le difficoltà e i limiti tecnici di queste operazioni. Gli effetti speciali più complessi mostrano i limiti degli anni, aggravati da una gestione poco felice dei neri, che nonostante una colorazione convincente negli spazi aperti, sembra perdere di consistenza negli scenari più scuri, come le scene notturne in cui la grana dell’immagine mostra i propri limiti.

Un’edizione ricca di extra emozionanti

Dove non ci può lamentare è il comparto audio, per cui è stata utilizzata al traccia audio realizzata per l’edizione celebrativa dei 25 anni del film. Il suono è pulito e nitido, la colonna sonora firmata da Alan Silvestri non perde la propria bellezza, così come le scene più complesso sul piano del suono, come la parentesi vietnamita, mostrano una nitidezza impeccabile. Per l’audio italiano, il Dolby Digital 5.1 fa egregiamente il suo lavoro, anche se in alcune scene non regge il confronto con l’Atmos originale, capace di amplificare sonorità complesse e avvolgenti per i momenti più intensi.

Dove l’edizione steelbook di Forrest Gump 4K si rivela particolarmente interessante è il ricco comparto di extra. All’interno di questa edizione sono raccolti tutti i contenuti speciali presenti nelle precedenti versioni, compresi gli audio originali con il commento di Zemeckis e l’affascinante contenuto interattivo Segnaletica Musicale – Lungo la Storia. Curati dallo stesso Zemeckis e dal consulente musicale Joe Hill, questa opzione attiva automaticamente un piccolo contenuto di presentazione dei brani al momento della loro comparsa nel film. Funzione interessante, ma se lasciata in modalità automatica, questa funzione interrompe il film, motivo che spinge a consigliare le modalità manuale, che consente allo spettatore di selezionare, alla comparsa di un simbolo a forma di chiave musicale, di attivare il contenuto extra.

Il terzo disco bluray degli extra, oltre ai contenuti più tradizionali per queste edizioni, offre degli interessanti approfondimenti, che ampliano la nostra esperienza con questo cult, con quasi quattro ore di commenti, interviste e piccoli documentari. Da Il diario di Greenbow, dedicato alla storia della produzione di Forrest Gump, a Oltre l’impossibile: Forrest Gump e la rivoluzione degli effetti visivi, spettacolare dietro le quinte che racconta l’incredibile lavoro svolto all’epoca nella realizzazione degli effetti speciali per il film. Di grande interesse, soprattutto per comprendere le dinamiche tra i diversi attori, è Una serata con Forrest Gump, un incontro di quasi un’ora in cui Tom Hanks, Gary Sinise e Robert Zemeckis, ospiti della University of Southern California, raccontando della loro personale esperienza con Forrrest Gump.

La steelbook di Forrest Gump 4K, nonostante la perfetta riuscita della conversione in 4K del master originale, rimane la migliore edizione al momento disponibile del cult di Zemeckis, con il vantaggio di mostrare dei contenuti extra di alto valore che ne accrescono il mito.