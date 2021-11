The Seven Deadly Sins: annunciato l’anime di Four Knights of the Apocalypse!

Four Knights of the Apocalypse (Mokushiroku no yonkishi), è il sequel di Nanatsu no Taizai – The Seven Deadly Sins edito in Italia dalla casa editrice Star Comics, la quale aveva in precedenza annunciato la prossima pubblicazione del sequel. Ora, l’account Twitter di Weekly Shonen Magazine ha annunciato che il manga sarà adattato in un anime.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni, quindi non ci resta che rimanere in attesa.

Four Knights of the Apocalypse: a proposito del manga

Four Knights of the Apocalypse è un manga shōnen scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kōdansha dal 21 gennaio 2021. Il manga è il sequel di The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai creato dallo stesso Suzuki. Il maga è stato poi raccolto, a partire da aprile 2021, in volumi tankōbon.

In Italia arriverà grazie alla casa editrice Star Comics che ne aveva dato l’annuncio a Lucca Comics and Games 2021:

Ai tempi del suo regno, re Arthur Pendragon profetizzò l’arrivo di quattro terribili guerrieri destinati a portare la distruzione nel mondo: i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Il giovane Percival, figlio del Cavaliere Sacro di Camelot Ironside, è il Cavaliere della Morte. Nonostante il suo titolo lasci presagire tutt’altro, in realtà Percival è un ragazzino vivace, ingenuo e pure che conduce una serena quotidianità sotto le amorevoli cure del nonno. Ma la comparsa di un misterioso figuro mascherato porrà fine per sempre alla sua pace. È tempo di tornare nel meraviglioso e avventuroso regno di Britannia, nell’atteso seguito del best seller del maestro Nakaba Suzuki – The Seven Deadly Sins.

A proposito di The Seven Deadly Sins

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai (I sette peccati capitali) è scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012 e concluso con il numero 41 lo scorso maggio. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics e potete recuperarla su Amazon!

Il manga ha ispirato una serie anime giunto alla quarta stagione e trasmesso su Netflix. La quarta stagione, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), ha fatto il suo debutto lo scorso 6 gennaio in Giappone.

Del franchise fanno parte anche due film anime, il primo intitolato The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky uscito in Giappone nell’agosto 2018 e il secondo The Seven Deadly Sins: Cursed by Light uscito, sempre in Giappone, il 2 luglio 2021.