Serie TV Netflix, le migliori al 2019

Vi proponiamo la nostra personale classifica delle 25 migliori serie tv Netflix.

Scorrere il catalogo delle serie tv Netflix senza saper scegliere che cosa guardare durante la serata è diventato uno degli sport più praticati del momento. E’ facile perdersi in questo immenso catalogo, ma fortunatamente oggi abbiamo deciso di darvi una mano nella vostra ricerca. Le serie che vi proponiamo toccano tutti i generi, dal dramma adolescenziale alla comedy.

All’interno di questa lista non ci saranno solo serie prodotte da Netflix, ma anche da altre case di produzione. Ecco a voi la nostra lista delle migliori serie presenti sulla piattaforma streaming Netflix.

Le migliori Serie TV Netflix

Love, Death+Robots

Genere: Antologica – Serie: 1 – In corso

Si tratta di uno degli esperimenti più interessanti delle serie tv Netflix. Ogni puntata, di durata variabile e ognuna con una propria trama, adotta una tecnica di animazione differente mantenendo come filo conduttore sia il genere distopico, sia l’atmosfera cyberpunk. Visione consigliata a chi cerca qualcosa di atipico e mai visto prima.

ROTTEN TOMATOES: 78%

Serie originale NETFLIX: Sì



Riverdale

Genere: Thriller – Serie: 4 – In corso

Riverdale è una serie tv Netflix principalmente indirizzata ad un pubblico di adolescenti, ma una volta capito il target tutti possono apprezzarla.

Su internet la serie è stata estremamente amata raccogliendo un’enorme fanbase tra i più giovani. Riverdale la si può apprezzare per tanti motivi, sia per le relazioni sentimentali, sia per l’estetica della serie oppure per l’atmosfera “fuori dal tempo”. L’intreccio narrativo viene introdotto dalla morte di Jason Blossom, avvenuta per un apparente annegamento nello Sweetwater River, provocato da un incidente la mattina del 4 luglio. Riverdale condivide il proprio universo con un’altra serie, Le terrificanti avventure di Sabrina, ma le due trame non si intrecciano mai se non per alcuni rimandi. La visione è consigliata sia agli adolescenti, sia a coloro che desiderano una serie leggera da vedere durante le proprie serate Netflix.

ROTTEN TOMATOES: 86%

Serie originale NETFLIX: No



Dirk Gently – Agenzia di Investigazione Olistica

Genere: Commedia – Serie: 2 – Terminata

Direttamente dall’universo dello scrittore Douglas Adams nasce la serie tv Netflix Dirk Gently – Agenzia di Investigazione Olistica. Nonostante la produzione americana, viene mantenuto tutto l’umorismo britannico dei libri dell’autore di Guida Galattica per Autostoppisti, sia grazie ad una sceneggiatura brillante sia per via dell’interpretazione di Samuel Barnett, che veste i panni dell’investigatore più atipico mai scritto. In compagnia della sua spalla Todd Brotzman, interpretato da Elijah Wood, Dirk Gently affronta un mistero apparentemente insensato, attraversando percorsi improbabili con uno stuolo di personaggi selvaggi e bizzarri.

Serie consigliata a tutti gli amanti di Douglas Adams, ma anche a coloro che sono stanchi delle solite serie poliziesche e hanno voglia di qualcosa di estremamente diverso.

ROTTEN TOMATOES: 85%

Serie originale NETFLIX: No



Maniac

Genere: Fantascienza, Drammatico – Serie: 1 – Terminata

Questa miniserie è un caso “a se” fra le serie tv Netflix. Non è paragonabile a nulla d’altro, se non ad un viaggio profondo nella psiche umana. La storia gira attorno a Owen (Jonah Hill) e alla depressa Annie Landsberg (Emma Stone), mentre si sottopongono a una sperimentazione clinica dove provano una fantasia computerizzata dopo l’altra con l’obiettivo di diagnosticare, confrontare e sconfiggere i loro problemi mentali. L’estetica vaporwave mista ad elementi della tecnologia contemporanea non riescono a definire il tempo in cui si svolgono i fatti, facendo pensare ad un’ucronia che contribuisce all’immersione totale dello spettatore in questa atmosfera a metà tra visione e realtà.

La visione è sicuramente impegnativa, ma è consigliata a tutti coloro che cercano un argomento profondo e contorto su cui riflettere, come la psiche umana.

ROTTEN TOMATOES: 84%

Serie originale NETFLIX: Sì



Ash vs Evil Dead

Genere: Commedia, Horror – Serie: 3 – Terminata

Bruce Campbell torna a combattere le forze del male a suon di motosega e sarcasmo. Dopo 30 anni dagli eventi de La casa (film di Sam Raimi) Ash Williams trascorre la sua vita tra il lavoro in un grande magazzino e facili avventure, finché non risveglia accidentalmente il male leggendo il Necronomicon. Nel corse della sua nuova avventura, verrà affiancato dai suoi due colleghi di lavoro e affronterà il Demone Kandariano, un’antichissima entità demoniaca in grado di possedere uno o più viventi, alterandone l’aspetto e trasformandoli in “veicoli” della sua coscienza malvagia.

Ash vs Evil Dead è una serie tv Netflix perfetta per tutti coloro che hanno amato la trilogia di Sam Raimi, in particolar modo il terzo film L’Armata delle Tenebre, che ha ispirato questa serie soprattutto per quanto riguarda i toni autoironici e gli elementi legati ai B-movies di fine anni ottanta.

ROTTEN TOMATOES: 99%

Serie originale NETFLIX: No



Dead to Me

Genere: Commedia Nera – Serie: 1 – In corso

No, non si tratta della solita commedia al femminile. Anzi, Dead to Me – Amiche per la morte si propone fra le serie tv Netflix come qualcosa di completamente diverso senza proporre troppi elementi legati al girl power “commerciale”. La serie racconta la nascita di una grande amicizia tra Jen, una vedova, e Judy, una donna libera che nasconde un misterioso segreto.

Questa dark comedy propone un interessante approccio, a tratti divertente e con una buona dose di cinismo, al tema del lutto e dell’amicizia al femminile. Grazie alle ottime interpretazioni di Christina Applegate e Linda Cardellini, Dead to Me ci regala diverse puntate pregne di divertimento e spunti di riflessioni su temi come la morte e l’amicizia.

Non fatevi ingannare dal sottotitolo italiano “Amiche per la morte”, perché questa serie offre molto di più che una scanzonata commedia.

ROTTEN TOMATOES: 87%

Serie originale NETFLIX: Sì



Final Space

Genere: Fantascienza, Black Humor – Serie: 1 – In corso

La storia di questa serie tv Netflix segue le vicende di un astronauta, imprigionato in una navicella spaziale da 5 anni, chiamato Gary, e del suo compagno distruggi-pianeti Mooncake, nelle loro avventure intergalattiche, cercando di scoprire dove siano i confini dell’universo. Final Space è una serie che ricorda molto l’estetica e l’umorismo di Rick and Morty, ma che purtroppo non riesce ad eguagliarne la comicità. In compenso ci regala moltissimi momenti drammatici che, in contrasto con le sequenze più divertenti, sono un notevole colpo al cuore per lo spettatore, regalando un’altalena di emozioni che vi catturerà.

Se amate la fantascienza, il black humor e gli intrecci narrativi complessi allora Final Space è la serie che fa per voi.



ROTTEN TOMATOES: 77%

Serie originale NETFLIX: No



Friends

Genere: Sitcom – Serie: 10 – Terminata

Tutti coloro che non hanno visto almeno una puntata di Friends o sono nati prima del 1999 oppure hanno vissuto su Marte. Sitcom anni novanta ormai diventata un cult, Friends segue le storie di cinque amici alle prese con i problemi e le gioie della vita di tutti i giorni. La serie ha lanciato attori del calibro di Jennifer Aniston e Courtney Cox ed è una visione obbligatoria per tutti gli amanti del genere che entra a pieno titolo fra le serie tv Netflix migliori.

ROTTEN TOMATOES: 78 %

Serie originale NETFLIX: No



How I Met your Mother

Genere: Sitcom – Serie: 9 – Terminata

Fra le serie tv Netflix è presente anche la sitcom che ha fatto ridere, riflettere e commuovere milioni e milioni di spettatori. Per i primi tempi è stata distribuita in italia con il (discutibile) titolo …E alla fine arriva mamma, poi è stata successivamente nominata solo con il titolo originale. Come la maggior parte delle sitcom, How I Met your Mother segue le vicende di cinque amici, affrontando tematiche come destino, vita adulta, morte, nascita e vero amore, mantenendo sempre un tono scanzonato e regalandoci situazioni esilaranti e mai troppo demenziali.

La serie, nonostante abbia diviso in due il pubblico nel finale, ha riscosso un immenso successo facendo porre a tutti gli spettatori la domanda “ombrello giallo o corno francese blu?”

ROTTEN TOMATOES: 83%

Serie originale NETFLIX: No



The Umbrella Academy

Genere: Commedia, Supereroistico – Serie: 1 – In corso

La serie tv Netflix che rispecchia alla perfezione il trend supereroistico in voga negli ultimi dieci anni. The Umbrella Academy parla della nascita, nello stesso giorno del 1989, di 43 neonati da donne che non mostravano alcun segno di gravidanza. Tra tutti loro, sette di questi bambini vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, eccentrico miliardario, che scopre i loro superpoteri e decide di farne una squadra pronta a salvare il mondo.

Nonostante ricalchi molto il genere supereroistico, la serie si allontana dai prodotti di questo tipo, anzi ironizza su alcuni stereotipi del genere a cui ci hanno abituato negli ultimi anni. The Umbrella Academy è senza dubbio una delle storie di supereroi più interessanti in circolazione. Non solo ve ne consigliamo la visione, ma vi invitiamo a recuperare la serie a fumetti a cui è ispirata.



ROTTEN TOMATOES: 77%

Serie originale NETFLIX: Sì



After Life

Genere: Commedia Drammatica – Serie: 1 – In corso

Ricky Gervais ci ha abituato al suo umorismo fuori dagli schemi e alle sue battute pregne di esilarante cattiveria, ma nella serie After Life ci regala qualcosa di più. Viene raccontata la storia di un uomo alle prese con la perdita della sua amata compagna. Vediamo Tony, il nostro protagonista, attraversare tutte le fasi del dolore cercando di celare la propria tristezza con sarcasmo e cinismo. Nel corso delle puntate imparerà quanto sia importante accettare la morte di chi si ama e cercherà di ricominciare da zero, costruendo nuovamente la propria felicità.

Uno degli stand up comedian più amati del momento si mostra in una veste totalmente nuova e non esita ad inserire degli elementi autobiografici sia nei dialoghi che nella trama, senza dimenticare la sua dissacrante ironia.

ROTTEN TOMATOES: 71 %

Serie originale NETFLIX: Sì



Sex Education

Genere: Commedia – Serie: 1 – In corso

Torniamo sul teen drama britannico, ma stavolta la tematica adolescenziale viene affrontata in modo poco comune. Sex Education è una serie tv Netflix cheparla del timido Otis, figlio di una sessuologa e psicologa di coppia, e della trasgressiva Maeve. I due decidono di diventare soci e dare consulenza ai propri compagni, i quali affrontano i loro primi problemi sessuali. Otis, grazie alla sua sensibilità e alle sue conoscenze in materia, riuscirà a farsi un nome, ma come sempre le cose prenderanno una piega inaspettata.

Serie leggera e senza troppe pretese, che nonostante il target di riferimento riuscirà a coinvolgere anche gli spettatori più adulti.

ROTTEN TOMATOES: 90%

Serie originale NETFLIX: Sì



The IT Crowd

Genere: Sitcom – Serie 4 – Terminata

In un periodo in cui tutti quanti guardavano The Big Bang Theory c’era sempre quella voce fuori dal coro che timidamente ricordava la presenza di un’altra sitcom sulla falsa riga della serie statunitense, ovvero The IT Crowd. Di stampo britannico, questa serie è ambientata negli uffici della Reynholm Industries, una fittizia società di Londra. È incentrata sulle gag della squadra del reparto IT, relegata in un seminterrato sporco, disordinato e trasandato, in grande contrasto con la splendente architettura moderna e le favolose vedute di Londra di cui gode il resto dell’azienda.

Ogni puntata è orchestrata in maniera intelligente senza risultare mai banale, proponendo situazioni a volte al limite dell’assurdo ma talmente geniali che non potranno fare a meno di stupire ogni spettatore. Vi consigliamo la visione in lingua originale, per poter cogliere fino in fondo la comicità di questa fantastica serie.

ROTTEN TOMATOES: 86%

Serie originale NETFLIX: No



The Haunting of Hill House

Genere: Horror – Serie 1 – In corso

Poche cose coinvolgono e terrorizzano come The Haunting of Hill House. Liberamente ispirato al romanzo di Shirley Jackson (colei che, a sua volta, ha ispirato le opere di Stephen King) questa serie horror non offre jumpscares inutili o situazioni già viste. Non ci sono bionde che scappano via da un assassino o gruppi di amici che decidono di dividersi per cercare di sfuggire ad una minaccia. Hill House parla di un dramma familiare che si scontra con il sovrannaturale, dove una famiglia non dovrà affrontare solo i fantasmi che infestano la casa, ma anche quelli del proprio passato.

Potrebbe forse risultare disturbante in alcuni momenti, ma è indirizzata soprattutto a coloro che sono stanchi delle solite serie horror e hanno bisogno di qualcosa di diverso e più profondo.



ROTTEN TOMATOES: 92%

Serie originale NETFLIX: Sì



Archer

Genere: Commedia – Serie: 9 – In corso

Sterling Archer è ciò che sarebbe James Bond se fosse alcolizzato, estremamente egocentrico e con un forte complesso di Edipo. Lui e gli altri membri dell’ISIS (International Secret Intelligence Service) nel corso delle puntate affronteranno delle importanti missioni di spionaggio, non senza difficoltà quasi tutte causate dalla stupidità del nostro protagonista.

Questa particolare serie animata possiede un concept art che sembra ispirarsi al movimento pop-art, cosa piuttosto curiosa per un prodotto simile. Se siete amanti delle situazioni al limite del demenziale e avete bisogno di ridere fino allo sfinimento, Archer è la serie che fa per voi.

ROTTEN TOMATOES: 90 %

Serie originale NETFLIX: No



Bojack Horseman

Genere: Commedia, Drammatico – Serie: 5 – In corso

Non inserire Bojack Horseman in questa lista sarebbe stato un vero peccato. In un universo dove umani e creature antropomorfe convivono, Bojack è alla costante ricerca di se stesso e lotta contro una depressione e un disturbo narcisistico distruttivo per lui e per le persone attorno a lui. Si tratta di una commedia, ma anche di un profondo dramma di un attore ormai sul viale del tramonto, dopo un roseo periodo di successo ormai svanito. Non a caso il personaggio di Bojack rispecchia il dolore provato da molte star lanciate negli anni novanta e poi sparite nel nulla. Ogni finale di stagione sarà agrodolce, tragico all’apparenza ma con uno spiraglio di speranza sempre aperto.

ROTTEN TOMATOES: 92 %

Serie originale NETFLIX: Sì



Better Call Saul

Genere: Thriller, Drammatico – Serie: 4 – In corso

Tutti coloro che hanno visto Breaking Bad sono moralmente obbligati a recuperare Better Call Saul, sia per rivedere il nostro caro Saul Goodman sia per saperne di più sul suo passato. Rivedrete molti personaggi appartenenti alla serie madre, ma questo spin-off/prequel non sarà solo un lungo momento amarcord, ma un vero e proprio approfondimento di alcuni protagonisti. Vedrete l’evoluzione (o involuzione?) di Saul Goodman e non potrete fare a meno di amarlo ancor di più e provare empatia per un uomo che, dietro la propria maschera gioviale, cela una profonda tristezza.

ROTTEN TOMATOES: 97 %

Serie originale NETFLIX: No



Dear White People

Genere: Commedia – Serie: 2 – In corso

Dear White People racconta le vicende di alcuni ragazzi di colore, studenti della prestigiosa università americana Winchester University, alle prese con espressioni di razzismo dei loro colleghi bianchi. Le puntate toccheranno tutte le sfumature delle intolleranze, dall’uso improprio di alcune parole a veri e propri episodi di discriminazione. Tutti coloro che hanno intenzione di approfondire l’argomento troveranno in Dear White People una vera e propria miniera di informazioni, tutte esposte in un tono fresco e a tratti anche scanzonato.

Come sempre il sorriso o le risate sono il modo migliore per trasmettere un messaggio.

ROTTEN TOMATOES: 99 %

Serie originale NETFLIX: Sì



Broadchurch

Genere: Thriller – Serie: 3 – Terminata

Broadchurch è una serie televisiva britannica ideata da Chris Chibnall e trasmessa per la prima volta su ITV che entra a pieno diritto nella nostra classifica delle migliori serie tv Netflix. Una tranquilla cittadina, dove tutti si conoscono e non succede mai nulla di eclatante, viene sconvolta da un crimine terribile. Questo inizio piuttosto comune non è l’introduzione di un giallo banale e asettico, ma di una storia capace di scuotere l’animo dello spettatore con violenza e crudeltà. La presenza di attori del calibro di David Tennant e del premio Oscar Olivia Colman non possono che arricchire una trama ben scritta e dai risvolti imprevedibili.

ROTTEN TOMATOES: 92 %

Serie originale NETFLIX: No



Peaky Blinders

Genere: Drammatico – Serie: 4 – In corso

Siamo nell’Inghilterra degli anni ’20, subito dopo la prima guerra mondiale. I protagonisti, i Peaky Blinders appunto, sono veterani di guerra che una volta tornati in patria si sono rimessi in affari tra scommesse, risse, gioco d’azzardo e pub. La storia è ispirata alla cronaca dell’epoca e non potrà fare a meno di catturarvi con le sue atmosfere sporche e decadenti degli anni del primo dopoguerra. Una serie da non perdere per chi ama la cultura britannica e le storie di gangster.

ROTTEN TOMATOES: 95 %

Serie originale NETFLIX: No



Mindhunter

Genere: Thriller – Serie: 1 – In corso

Nel 1977 Holden Ford, membro dell’FBI, collabora con l’agente Bill Tench del reparto scienze comportamentali e con la professoressa Wendy Carr, con cui inizia a studiare una nuova tipologia di assassino, il cosiddetto “serial killer” e un nuovo metodo di indagine ed identificazione del colpevole chiamato “profilazione”, andando in varie prigioni degli Stati Uniti ad intervistare tutti i maggiori e famosi pluriomicidi che stanno scontando la loro pena.

Mindhunter, serie tv Netflix basata sul libro Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano, spiega in maniera approfondita la nascita del concetto di “serial killer”, offrendo una descrizione accurata del comportamento e delle azioni tipiche di ogni assassino seriale. La sceneggiatura svela ogni dettaglio, anche il più crudo, quasi senza preoccuparsi della sensibilità dello spettatore, mettendolo quindi di fronte alla brutale realtà. Ad agosto verrà rilasciata la seconda stagione, quindi questo è un ottimo momento per poterla recuperare.

ROTTEN TOMATOES: 97%

Serie originale NETFLIX: Sì



Narcos

Genere: Gangster – Serie: 3 – Terminata

Narcos è stata considerata, per molto tempo, come la serie tv Netflix perfetta “sostituta” di Breaking Bad, dopo la fine di quest’ultima. Molto presto però vi renderete conto non solo che si tratta di una serie molto diversa, ma anche con una personalità molto forte che non vi farà rimpiangere nessun altra serie passata. Basata sulla biografia di Pablo Escobar, la macrostoria di Narcos nasconde tante microstorie che illustrano il contesto in cui si muovono le azioni dei protagonisti, infatti, sullo sfondo vengono mostrate le prostitute colombiane brutalizzate, le donne dei boss, le figlie, le madri, i bambini.

Da non perdere anche lo spin-off Narcos – Mexico.

ROTTEN TOMATOES: 89 %

Serie originale NETFLIX: Sì



Stranger Things

Genere: Horror, Fantascienza – Serie: 3 – In corso

Stranger Things è sicuramente una delle serie tv Netflix più d’impatto degli ultimi anni e l’ultima stagione non ha fatto che confermare quanto le storie dei ragazzi di Hawkings siano ormai entrate nei cuori di tutti noi. Una serie fantascientifica che trasuda anni ottanta da tutti i pori, senza mai puntare troppo sul fattore nostalgia e senza annoiare mai con citazioni e rimandi alla cultura pop di quel periodo. Se non l’avete ancora vista non vi resta che recuperarla.

ROTTEN TOMATOES: 93%

Serie originale NETFLIX: Sì



Dark

Genere: Horror, Fantascienza – Serie: 2 – In corso

Rimanendo in tema anni 80 non possiamo non parlare della serie tedesca Dark che arriva fra le serie tv Netflix.

Ci troviamo a Winden, nel 2019. La scomparsa di due bambini in una città tedesca e le conseguenti ricerche porteranno alla luce misteri e oscuri segreti che questa piccola cittadina nasconde, rivelando i rapporti e il passato di quattro famiglie che vi abitano.

Da molti definita la versione europea di Stranger Things, dopo alcune puntate vi renderete conto che questa definizione risulterà piuttosto superficiale. Nonostante l’incipit sia molto simile a quello della serie cult americana, l’intreccio narrativo che segue è estremamente più cupo, complesso e “adulto” sotto molti punti di vista. Ci sono elementi legati alla fantascienza, come i viaggi nel tempo, ma anche al grottesco e all’esoterismo. I toni sono estremamente seri e drammatici e non ci saranno molti momenti sereni nel corso delle puntate.

ROTTEN TOMATOES: 94%

Serie originale NETFLIX: Sì



Brooklyn Nine-Nine

Genere: Commedia – Serie: 6 (4 disponibili su Netflix) – In corso

Prendete i migliori comici del Saturday Night Life, scrivete una trama semplice ma d’impatto, abbondate di battute sagaci e otterrete Brooklyn Nine-Nine. La serie segue le avventure di Jacob “Jake” Peralta, giovane e brillante detective ma poco incline a rispettare le regole. Lui e i suoi colleghi sono alle prese con diversi casi polizieschi sotto la guida del nuovo e severo Capitano Holt.

Ottima per tutti coloro che non sono alla ricerca della solita sitcom ma vogliono qualcosa di più brillante e divertente.

ROTTEN TOMATOES: 97 %

Serie originale NETFLIX: No



Rick & Morty

Genere: Commedia, Fantascienza – Serie: 3 – In corso

Rick & Morty è il gioiellino della Adult Swim, che con le sue situazioni ai limiti dell’assurdo, il black humor prepotente e le atmosfere fantascientifiche ha avuto un successo di pubblico e critica enorme. Nel corso delle puntate seguiamo le avventure dello scienziato pazzo Rick e del suo ingenuo nipote Morty, i quali si infileranno spesso in guai molto seri e coinvolgeranno anche la propria famiglia.

In Rick & Morty si ride tanto, ma si ha a che fare anche con una trama orizzontale all’inizio semplice ed immediata, poi sempre più intricata e affascinante, che soddisferà anche i palati più fini.

A novembre arriverà la nuova stagione, quindi se non l’avete ancora recuperata questo è il momento giusto per avvicinarvi a questa serie tv Netflix.

ROTTEN TOMATOES: 97%

Serie originale NETFLIX: No



Breaking Bad

Genere: Thriller, Drammatico – Serie: 5 – Terminata

Banale? Forse sì, ma tutt’ora Breaking Bad rimane in assoluto una delle serie tv Netflix più di successo della storia del piccolo schermo. Bryan Cranston e Aaron Paul nelle loro tute gialle sono ormai entrati nell’immaginario collettivo di ognuno di noi, anche di chi non ha mai visto una puntata di questa serie. Arriverà ben presto un film, seguito diretto di Breaking Bad, diretto da Vince Gilligan e che avrà come protagonista Jesse Pinkman. La visione è fortemente consigliata a tutti, anche a coloro che non amano il genere, perché si tratta di un prodotto che va oltre il gusto personale delle persone e riesce a catturare con una sceneggiatura priva di qualsiasi sbavatura.

ROTTEN TOMATOES: 96 %

Serie originale NETFLIX: No