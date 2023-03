Grazie alla pubblicazione del nuovo trailer, conosciamo finalmente la finestra d’uscita e il cast di Frieren: Beyond Journey’s End (Sōsō no Frieren), il manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe che adesso si appresta a diventare un anime. Questa trasposizione animata arriverà sul piccolo schermo a partire dall’autunno di quest’anno. Curiosi?

Frieren: Beyond Journey’s End: finestra d’uscita e ulteriori dettagli nel nuovo trailer

Frieren: Beyond Journey’s End (Sōsō no Frieren) sarà diretto da Keiichiro Saitō, scritto da Tomohiro Suzuki e disegnato da Reiko Nagasawa, con Atsumi Tanezaki che interpreterà il protagonista. La colonna sonora coi vari brani, invece, sono stai affidati ad Evan Call, ricordandovi che è stato il canale You Tube di TOHO Animation a diffondere il trailer in questione.

Basandoci sulle immagini proposte nel trailer di Frieren: Beyond Journey’s End (Sōsō no Frieren), possiamo cominciare a costruirci qualche idea sulla qualità generale del progetto, dando un’occhiata non solamente al modo in cui hanno deciso di trasporre la storia cartacea, ma soprattutto alla qualità generale in termini di animazione, resa scenica e composizione, in relazione a un assaggio anche della colonna sonora.

Di seguito trovate un accenno della storia condiviso da Viz Media (tramite animenewsnetwork.com): L’avventura è finita ma la vita continua per un elfa maga che sta iniziando a imparare cosa significhi vivere. Frieren e i suoi coraggiosi compagni di avventura hanno sconfitto il Re Demone e portato la pace nella terra. Ma questa continuerà a vivere anche oltre il resto della suo gruppo. Riuscirà quindi a capire cosa significa la vita per le persone intorno a lei? Decenni dopo la loro vittoria il funerale di una sua compagna mette Frieren davanti alla sua immortalità. Così si propone di esaudire gli ultimi desideri dei suoi compagni e si ritrova a iniziare una nuova avventura…

Vi ricordiamo che il manga originale di Yamada e Abe (che potete tranquillamente recuperare su Amazon) è stato lanciato sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nell’aprile 2020. Si tratta di una storia che ha vinto diversi premi, tra cui il New Creator Prize per il 25° Annual Tezuka Osamu Cultural Prize nel 2021 e il 14° Manga Taisho Award nello stesso anno. Inoltre, è stato nominato come Best Shōnen Manga per il 45° Manga Awards annuale di Kodansha sempre nel 2021, e per il 46 ° premio nel maggio 2022. È stato anche inserito nella top ten dei migliori graphic novel del 2022, dal The American Library Association’s Graphic Novels & Comics Round Table.