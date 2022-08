Tra lo streaming gratuito e il suo canale a pagamento, Prime Video può vantare un catalogo di serie anime di gran qualità, arricchito quasi sempre da un ottimo doppiaggio in italiano. Con l’arrivo di Anime Generation, poi, la piattaforma ha adesso modo di proporre al pubblico incredibili ritorni sul piccolo schermo, accontentando così anche i vecchi fan e facendo riscoprire ai nuovi quei classici della tradizione giapponese di cui non si può fare a meno. Tra tutti gli anime su Prime Video, vi proponiamo 10 titoli da recuperare o riscoprire al più presto.

Le migliori serie anime in streaming su Prime Video

Hunter x Hunter

Il nuovo adattamento dell’omonimo manga di Yoshihiro Togashi nasce nel 2011 ad opera dello studio Madhouse. Si tratta del reboot della prima serie TV, nata in Giappone nel 1999 ma arrivata in Italia solo a partire dal 2007.

Gon, un ragazzo dalle mille risorse, decide di diventare Cacciatore per seguire le orme del padre e poter comprendere il motivo del suo abbandono. Partito per l’esame per diventare Hunter, il giovane protagonista incontra tre ragazzi che, ben presto, faranno parte del suo cammino: Leorio, Kurapika e Killua, ognuno desideroso di divenire un Cacciatore per uno scopo ben preciso. Riusciranno a ottenere i propri obiettivi?

Hunter x Hunter

Con un design più fresco e moderno, Hunter x Hunter può vantare una storia avvincente, con una dettagliata caratterizzazione dei personaggi, mai in penombra rispetto al protagonista. Uno dei migliori shonen di tutti i tempi, che rimescola le carte in tavola con un’inusuale gestione delle storyline dei personaggi, in una sceneggiatura unica nel suo genere, in cui i singoli intrecci riescono con maestria a ricollegarsi tra loro. Dell’anime su Prime Video sono disponibili le prime tre stagioni doppiate in italiano grazie a Dynit. Per visionarne le ultime tre, in lingua originale, recuperate Hunter x Hunter su Crunchyroll.

Made in Abyss

Tratta dall’omonimo manga di Akihito Tsukushi, la prima stagione di Made in Abyss approda su Prime Video nel 2017, arrivando in Italia solo 4 anni dopo. Targato Kinema Citrus, Made in Abyss narra la storia di Riko e Reg: un’intelligente bambina cresciuta in un orfanotrofio nella città di Orth e un ragazzino-robot dalla provenienza ignota. I due nuovi amici decidono di discendere l’Abisso, enorme voragine di 7 strati finora esplorata dai cosiddetti Fischietti Bianchi, la classe sociale più alta. Riusciranno i due protagonisti a raggiungere i propri obiettivi – per l’una trovare la propria madre e per l’altro scoprire le proprie origini – senza farsi ostacolare dai terribili pericoli che l’Abisso nasconde?

Made in Abyss

L’adattamento anime, con uno stile particolarmente fedele all’opera originale, è sicuramente tra i più apprezzati negli ultimi tempi. Una storia avvincente ed emozionante si unisce ad un’animazione efficace, creando un prodotto unico nel suo genere.

L’intera serie di adattamenti animati dell’opera di Tsukushi prevede una prima stagione e un lungometraggio indispensabile, Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, entrambi con doppiaggio in italiano ad opera di Dynit. Della seconda stagione, cominciata l’8 luglio 2022, sono disponibili i primi episodi in lingua originale; gli altri saranno aggiunti alla piattaforma con cadenza settimanale.

Demon Slayer

Nel 2019 nasce l’adattamento animato di Demon Slayer, manga in 23 volumi scritto e illustrato da Koyoharu Gotoge a partire dal 2016 per la casa editrice Shueisha. L’anime è uno dei migliori prodotti dello studio Ufotable, e per ora annovera due stagioni.

Tanjiro, orfano di padre, è il primogenito di una numerosa famiglia che vive in una isolata casa di montagna trai boschi. Un giorno, dopo una fitta nevicata, il ragazzo si reca da solo in città per vendere del carbone; giunta sera, qualcuno lo esorta a non attraversare il bosco di notte a causa di una stana leggenda sui demoni. Niente di più vero: la famiglia di Tanjiro è decimata, ad eccezione della sorella Nezuko, la cui natura è tuttavia cambiata. Il protagonista dovrà trovare un modo per guarirla, anche a costo di diventare un cacciatore di demoni.

Demon Slayer

Una storia avvincente, un’avventura ricca di combattimenti all’ultimo sangue. L’opera di Gotoge è divenuta in pochissimo tempo uno degli shonen più seguiti e amati dal pubblico, e l’adattamento diretto da Haruo Sotozaki riesce a sfruttare un racconto intrigante affiancandolo ad un’animazione di ottima qualità. È ancora una volta Dynit a farsi carico della versione italiana di Demon Slayer. La prima stagione dell’anime su Prime Video è disponibile con doppiaggio in italiano. La seconda, conclusasi quest’anno, potete trovarla in lingua originale su Crunchyroll con un abbonamento Premium. E della terza, invece? Ecco tutto ciò che sappiamo di Demon Slayer 3.

Death Parade

Death Parade è uno di quegli anime originali che non derivano da un’opera primaria. Questa miniserie di 12 episodi (più un OAV) è prodotta dallo studio Madhouse e diretta da Yuzuru Tachikawa nel 2015, approdando dapprima su VVVVID, poi su Netflix e Prime Video.

Death Parade

Nel Quindecim, un lounge bar di un altissimo edificio,il barman Decim accoglie due ospiti apparentemente sconosciuti, che dovranno partecipare ad un gioco che sarà una vera questione di vita o di morte. Peccato che i due ospiti siano già deceduti in realtà, e Decim è uno dei giudici che sceglierà a chi destinare la Reincarnazione o il Vuoto. È così che funziona il Quindecim, ma le cose si complicano quando una giovane donna, che non ricorda il proprio nome, arriva nel misterioso edificio.

Death Parade, in pochissimi episodi, riesce a donare al pubblico una storia surreale, ricca di misteri e soprattutto profonde emozioni. Sono proprio i sentimenti umani, in fondo, a fungere da veri protagonisti, portati sul piccolo schermo con un’animazione estremamente gradevole e un particolare character design: un lavoro degno di Madhouse.

Kiseiju – L’ospite indesiderato

Kiseiju – L’ospite indesiderato è un seinen che viaggia dalla fantascienza all’horror, dal thriller psicologico al genere drammatico. Scritto da Hitoshi Iwaaki, i 10 splendidi volumi sono pubblicati tra il 1988 e il 1989 dalla casa editrice Kodansha, sulle riviste Morning Open Zokan e Afternoon. Sono molti gli anni, dunque, che trascorrono tra l’opera originale e la serie TV diretta da Ken’ichi Shimizu. L’adattamento di Madhouse arriva nel 2014, prima su VVVVID e poi su Prime Video e Netflix.

Minuscoli parassiti piovono dal cielo come fiocchi di neve, con lo scopo di sostituirsi agli esseri umani e conquistare la Terra. Shinichi, un ragazzo ordinario, vede la sua vita stravolgersi quando uno dei simbionti entra nel suo corpo e si impossessa della mano destra. Mentre le altre creature cercano di sterminare la popolazione umana, il protagonista dovrà cercare di convivere con il suo ospite.

Kiseiju

La serie Kiseiju ripropone il racconto di Iwaaki in chiave moderna, con un nuovo stile accattivante. La trama, ricca di tensione e colpi di scena, dimostra di non essere mai banale nel grandissimo panorama del genere sci-fi e non solo. La commistione di generi crea un mix potente, un’opera complessa che in un unico breve arco narrativo riesce a dimostrarsi compiuta, con una particolare attenzione per le articolate relazioni tra i personaggi. Si tratta decisamente di un altro prodotto targato Madhouse capace di lasciare il segno.

L’anime su Prime Video conta 24 episodi, e ancora una volta è Dynit a portare in Italia una splendida versione doppiata.

L’attacco dei Giganti

Tra i manga più acclamati dal pubblico c’è senza dubbio L’attacco dei Giganti di Hajime Isayama. È un’opera conclusa in 34 volumi, dal 2009 fino al 2021. L’edizione italiana risale a qualche anno dopo, a partire dal 2012. Il vero momento di gloria arriva, tuttavia, quando l’anime di WIT Studio approda sul piccolo schermo nel 2013 in Giappone e due anni dopo in Italia.

Dopo centinaia di anni segnati dal terrore dei Giganti, una piccola popolazione, gli Eldiani, vive sull’isola di Paradis, circondata da possenti mura. Eren, un giovane ragazzino, insieme ai suoi amici Armin e Mikasa assiste a qualcosa di incredibile: un enorme Titano, più alto delle mura, abbatte il confine generando distruzione nella città insieme ad altri Giganti. Da quel giorno, in seguito alla morte della madre, il giovane Eren promette a se stesso di eliminare ogni singola creatura, per vendicare l’intera umanità.

Attack on Titan

L’anime di WIT Studio conquista subito i fan, con un’animazione caratterizzante, seppur molto diversa dallo stile di Isayama. Il pubblico, per tre stagioni, si affeziona allo stile e al chacarter design; è per questo che, quando lo studio MAPPA subentra e pende le redini, la sua reazione non è subito positiva. C’è da dire, tuttavia, che la nuova animazione riesce ad apportare miglioramenti consistenti, soprattutto riguardo la CGI. Ed è così, infatti, che la quarta stagione di Attack on Titan, ancora in corso, rappresenta l’apice dell’intera opera, con uno stile sempre più perfezionato. L’avvincente racconto di Isayama è ancora capace di tenere i fan incollati allo schermo, con colpi di scena mozzafiato e un’analisi psicologica forse senza precedenti.

Su Prime Video potete trovare le prime tre stagioni e la prima parte di quella finale, tutte doppiate in italiano. Per visionare i nuovi episodi di quest’anno, per ora ancora in lingua originale, bisogna accedere ad un abbonamento Premium su Crunchyroll.

Naruto

Impossibile non citare la prima serie animata di Naruto, quella che ha fatto appassionare un’innumerevole fetta di spettatori di tutte le età. L’adattamento del 2002 (e concluso nel 2007), diretto da Hayato Date per lo studio Pierrot, arriva in Italia 4 anni dopo con i suoi 220 episodi. Il manga di Masashi Kishimoto conta 72 volumi pubblicati originariamente sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Orfano dalla nascita, Naruto Uzumaki è un curioso e burlone ninja del Villaggio della Foglia; il suo sogno è quello di diventare il capo dei ninja (Hosage). Tuttavia, tutti si tengono a distanza da lui. Il motivo? Dentro di lui è sigillato lo spirito di un potente demone: la Volpe a Nove Code. Dopo essere entrato all’Accademia ninja, inizia la sensazionale avventura di Naruto, tra combattimenti e pericoli, alla scoperta di sé e di importanti valori: l’amicizia e l’onore di essere un ninja.

Naruto

Il primo anime è indimenticabile per gli appassionati che non hanno mai abbandonato Naruto. Nonostante gli anni, esso resta un valido adattamento, una pietra miliare che descrive il modo di essere, di pensare, di esistere. La caratterizzazione dei personaggi è forse il vero punto di forza in questo arco narrativo che, per molti, resta quello più coinvolgente, nonostante la serie sia andata notevolmente avanti.

L’adattamento italiano è davvero un classico dell’intrattenimento televisivo degli scorsi decenni, insieme ad una colonna sonora ormai indelebile. L’anime su Prime Video conta tutte le 5 stagioni doppiate.

Haikyu!! – L’asso del volley

Per gli amanti dello sport, Haikyu!! è lo spokon perfetto. L’anime su Prime Video è tratto dall’omonimo manga di Haruichi Furudate del 2012, qu edito da Star Comics due anni dopo. Nonostante la serie animata di Production I.G sia trasmessa in Giappone nel 2014, la versione italiana si fa attendere parecchio: essa, infatti, risale proprio al 2022.

Shoyo Hinata, appassionato di pallavolo fin da giovanissimo, vuole diventarne “il piccolo gigante”. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico, non senza difficoltà. La squadra rivale è capitanata da Tobio Kageyama, un forte giocatore, e non c’è scampo. Perseguire il proprio obiettivo e avere una rivincita su Kageyama, Shoyo si dedica alla pallavolo fino al suo ingresso alle superiori, ma qui… A volte ritornano.

Haikyu!! - L'asso del volley

Haikyu!! non ha attirato a sé solo i fan della pallavolo o di Mila e Shiro. Con personaggi a cui è fin troppo facile affezionarsi, questa serie regala forti emozioni puntando sull’amicizia e sul gioco di squadra. Un anime adrenalinico ma che, al tempo stesso, sa andare ben oltre lo sport. Production I.G regala al pubblico una serie animata con uno stile vincente, una colonna sonora da brividi, insieme a spettacolarità ed epicità. Su Prime Video sono disponibili le prime tre stagioni di Haikyu!! – L’asso del volley con doppiaggio in italiano.

Lamù, la ragazza dello spazio

In attesa del remake di Lamù, potete recuperare l’adattamento anime originale sul canale a pagamento Anime Generation. È il 1981 e lo studio Pierrot trasmette l’anime per la prima volta in Giappone. Solo più avanti, lo Studio Deen prende il suo posto fino alla fine degli episodi (195 in totale). Si tratta dell’adattamento diretto prima da Mamoru Oshii poi da Kazuo Yamazaki, tratto dal manga del 1978 di Rumiko Takahashi. L’ultima edizione italiana è pubblicata grazie a Star Comics.

Nella città di Tomobiki, un gruppo di liceali è presto coinvolto in qualcosa di straordinario. Un giorno un’astronave carica di Oni arriva dallo spazio per conquistare la Terra, offrendo agli umani un’unica possibilità di salvezza. Un prescelto dovrà cercare di toccare le corna di Lamù, la figlia del re, entro 10 giorni: così salverà pianeta. La scelta cade su Ataru Moroboshi, un donnaiolo che crede di poter arrivare facilmente alla figlia del re, ma Lamù renderà tutto molto più complicato del previsto.

Un’altra pietra miliare nell’intrattenimento giapponese, un classico che i fan non hanno mai smesso di amare neanche oggi. Lamù è un evergreen, con un umorismo tragicomico che lascia il segno. L’accurata definizione dei personaggi non fa altro che impreziosire la piacevole storia di Takahashi. Impossibile non farsi catturare dal questo caotico mondo, che conquista con la sua leggerezza ma che, al tempo stesso, offre sempre tante occasioni di importanti riflessioni. Nonostante gli anni, la serie non è affatto invecchiata male.

L’anime su Prime Video è disponibile con doppiaggio in italiano, diviso in 6 stagioni, così come il nostro pubblico lo ha guardato sui nostri canali televisivi. Ad arricchire il catalogo ci sono i lungometraggi e alcuni OAV.

Nadia – Il mistero della pietra azzurra

Questa storica serie TV, diretta da Hideaki Anno per lo studio Gainax, non è tratta da un manga ma si ispira ad un soggetto originale di Hayao Miyazaki ed è liberamente ispirato ai romanzi di Jules Verne, in particolare a Ventimila leghe sotto i mari. Trasmesso in Giappone dal 1990 al 1991, Nadia – Il mistero della pietra azzurra è stato trasmesso nel nostro paese principalmente su Italia 1.

Nadia - Il mistero della pietra azzurra

La storia è ambientata durante l’Esposizione universale di Parigi del 1889 e comincia con un bizzarro incontro. Jean, giovane inventore, conosce Nadia, un’orfana circense in fuga da tre individui che vogliono rubare a tutti i costi la pietra blu che ella porta al collo. Così, con l’aiuto di Jean, la ragazzina comincia una lunga avventura in cui i due nuovi amici scopriranno moltissimi segreti del mondo e dei mari.

Anche Nadia – Il mistero della pietra azzurra non sembra invecchiato di un giorno, con un’animazione apprezzabile ancora oggi, che dà vita ad un racconto incredibile, un’avventura esaltante e piena di sorprese. L’unica stagione di cui l’anime su Prime Video si compone è chiaramente fruibile con doppiaggio in italiano sul canale a pagamento Anime Generation.