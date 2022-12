Esistono fenomeni in natura di cui non siamo a conoscenza o dei quali mettiamo ancora in discussione la veridicità, tanto appaiono inverosimili, bizzarri, inspiegabili. Fenomeni che non sembrano appartenere nemmeno al nostro mondo e di cui, ancora oggi, non esistono spiegazioni scientifiche esaurienti: come il Fulmine Globulare che dà il titolo al romanzo sci-fi di Cixin Liu, pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Fantastica. Autore insignito del Premio Hugo nel 2015 per la sua acclamata trilogia de Il Problema dei Tre Corpi, Liu torna in libreria con una nuova opera fantascientifica che indaga la natura stessa di un fenomeno raro talmente spaventoso e misterioso da apparire quasi come un’entità viva. Qualcosa che, tra le pagine di questo romanzo, è in grado di sconvolgere tanto la mente quanto l’animo.

La (fanta)scienza del fulmine globulare

Prima di leggere questo romanzo, credevamo che i fulmini potessero assumere solo la tipica forma di una ramificazione nel cielo, linee spezzate che appaiono per un istante portando con sé roboanti tuoni capaci di far rimpicciolire il cuore nel petto. E invece no. I fulmini possono anche essere più o meno sferici, grossi come un pallone da basket, spostarsi con movimenti tanto surreali da sembrare dettati da una qualche sorta di coscienza e, dulcis in fundo, possono manifestarsi anche in assenza di temporali, a ciel sereno. Avrete già capito dove vogliamo arrivare: Cixin Liu, che potremmo considerare ormai un maestro della fantascienza (ha vinto per nove volte il Premio Galaxy e un Premio Hugo), è stato estremamente geniale con il suo romanzo Fulmine Globulare, poiché afferrando con mani sapienti qualcosa del nostro mondo che sembra appartenere alla fantasia, ne ha sfruttato le peculiarità intrinseche per farcelo scoprire sotto la luce del “possibile”, del “plausibile”, dello “straordinario”. La luce della fantascienza.

Venire a sapere che un tale fenomeno esiste, è reale e può essere osservato (anche se raramente) in natura, accende inevitabilmente la curiosità e siamo sicuri che anche voi, dopo aver letto Fulmine Globulare, andrete a caccia di informazioni e video su di esso. Anche se in misura minore, proprio come il protagonista del romanzo di Liu: Chen aveva solo 14 anni quando i suoi genitori sono stati letteralmente inceneriti da un fulmine globulare davanti ai suoi occhi. Da allora, da quell’avvenimento sconvolgente che lo ha segnato per sempre, ha iniziato a dedicare ogni fibra del suo essere allo studio di tale fenomeno. Prima all’università, poi al lavoro e per finire nell’esercito cinese: qui il fulmine globulare viene studiato e ricreato per essere utilizzato come un’arma e, se dapprima Chen è così addentro alla sua missione personale da perseguirla senza remore, scoprirà come anche un raro fenomeno naturale possa avere implicazioni spaventose e conseguenze inimmaginabili.

Seguendo il percorso di crescita del protagonista e i suoi studi sempre più approfonditi, ci addentriamo in un mondo nuovo, intricato, stupefacente. Cixin Liu costruisce infatti Fulmine Globulare attraverso mattoncini fatti di scienza: meteorologia, matematica, fisica quantistica. Ed è così che questo romanzo sci-fi dà costantemente la sensazione di leggere ipotesi ed esperimenti plausibili. È vero: Fulmine Globulare non è per tutti. In un paio di occasioni ci siamo ritrovati aggrovigliati in teorie e spiegazioni scientifiche, incastrati come la puntina di un giradischi nel tentativo di comprendere determinati passaggi rileggendoli più e più volte. Nonostante questi piccoli incidenti di percorso, quella di Cixin Liu è tuttavia la sbalorditiva fantascienza at its finest, al suo meglio: quella capace di rendere verosimile qualcosa di eccezionale, formulando teorie e ipotesi (seppur distanti dalla realtà) in grado di padroneggiare la sospensione dell’incredulità e inibire qualsiasi scetticismo. Cixin Liu è un bravissimo prestigiatore in questo: tutto può accadere nel mondo della fantascienza e il trucco c’è ma non si vede, sotto il mantello di una scienza che rende tutto estremamente verosimile e realistico, persino quando restiamo incantanti di fronte alla vera e propria attività di “pesca” dei fulmini a bordo di dirigibili compiuta da Chen e colleghi.

Emozionante, ma con riserva

Potrà capitare di perdersi nei labirintici percorsi intrapresi dal protagonista, Chen, nel comprendere cos’è realmente un fulmine globulare e come ricrearlo in laboratorio. Questo però non intacca negativamente sulla lettura del romanzo, che dietro la patina fantascientifica non perde occasione per dare delle profonde stilettate al cuore. Fulmine Globulare è una storia sci-fi, è vero, ma gli uomini e le donne di scienza protagonisti delle sue vicende sono pur sempre esseri umani, mossi da desideri e ambizioni, ma soprattutto da emozioni scaturite dalle esperienze dolorose con cui non sono mai riusciti a venire a patti. Il fulmine globulare li lega gli uni agli altri e a uno scopo nella vita, con la sua carica elettrica letale anche a un livello più profondo: quello capace di far approdare gli individui che la studiano su lidi pericolosissimi, in cui potrebbero perdere sé stessi e chi amano pur di raggiungere i propri obiettivi.

Non sempre le emozioni trasmesse dai personaggi risultano però altrettanto forti nel caso di Chen: nonostante sia il protagonista e il narratore in prima persona della storia che leggiamo, risulta talvolta davvero difficile empatizzare con lui e le motivazioni che lo spingono a compiere i suoi studi. Se è vero che la morte improvvisa e oltre ogni comprensione dei suoi genitori è stata un evento segnante per Chen, d’altro canto è arduo comprendere come abbia potuto imbarcarsi in progetti militari capaci di uccidere e fare del male pur di padroneggiare una consapevolezza totale sul fulmine globulare. Per giunta, trovandosi poi a dover fare i conti con il dolore e lo shock per i risultati oggettivi e spaventosi a cui tali progetti saranno capaci di approdare.

Il buon Chen avrebbe potuto essere caratterizzato in maniera diversa, insomma. Per fortuna, lo stesso non si può dire dei suoi comprimari, più stratificati e maturi. Sono loro a donare più frequentemente i passaggi capaci di emozionare profondamente, anche quando si tratta dei protagonisti più controversi e discutibili, mettendo sottosopra il nostro animo. In questa edizione paperback che Mondadori porta in Italia di Fulmine Globulare, sembra non mancare nulla a conti fatti: Cixin Liu narra infatti con maestria una trama sci-fi, ricca di spunti scientifici plausibili senza rinunciare al mistero e all’inspiegabile, con un tocco specifico alle corde dei sentimenti, che ci scuote e ci sconvolge. Esattamente come un fulmine a ciel sereno.