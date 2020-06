Galline in Fuga: Netflix annuncia l’arrivo del sequel

Galline in Fuga: Netflix annuncia il sequel in arrivo sulla piattaforma streaming, vent’anni dopo l’uscita del primo film.

Che un sequel di Chicken Run – Galline in Fuga – fosse in cantiere per l’approdo su grande schermo, era un rumor che circolava da diverso tempo, dopo che Aardman Animations aveva annunciato di essere al lavoro con Studiocanal e Pathé per la produzione del film. Tuttavia, la conferma che un secondo capitolo su uno dei film d’animazione più redditizi della storia sta per arrivare, giunge oggi da Netflix UK & Ireland con un tweet pubblicato sull’account ufficiale:

NOTIZIE DAL POLLAME: esattamente 20 anni dopo l’uscita dell’originale, possiamo confermare che ci sarà un sequel di Chicken Run in arrivo su Netflix!! Prodotto da @aardman, la produzione dovrebbe iniziare l’anno prossimo. Eggsellent.

Galline in Fuga è una pellicola d’animazione realizzata con la tecnica dello stop motion che racconta del piano d’evasione di un gruppo di galline dall’allevamento in cui vivono, poiché vengono sfruttate per la produzione intensiva di uova; il film è uscito al cinema nel 2000, diretto da Peter Lord e Nick Park e prodotto dalla Dreamworks in collaborazione con Aardman Animations. Con la presenza di Mel Gibson e Miranda Richardson nel ruolo di doppiatori di Rocky e Ginger, Chicken Run si configura attualmente come il film in stop motion con il più alto incasso nella storia del cinema.

Adesso, vent’anni dopo l’uscita del primo capitolo, Netflix ha ottenuto i diritti per un sequel e sorprende i fan di tutto il mondo con il suo annuncio. Anche la trama del film è stata resa nota: sembrerebbe che Rocky e Ginger vivano adesso in un santuario libero dalla presenza degli umani, con la loro bambina Molly, ma dovranno fronteggiare un pericolo che minaccia l’intera razza dei polli e, per farlo, saranno costretti a rinunciare alla propria libertà.

Il sequel di Galline in Fuga sarà diretto da Sam Fell, con Peter Lord, Carla Shelley e Karey Kirkpatrick nel ruolo di produttori esecutivi. Lo stesso Lord ha dichiarato in merito all’annuncio:

I fan di tutto il mondo hanno atteso pazientemente l’idea di un sequel degno di Chicken Run, quindi siamo lieti di annunciare, nel 20° anniversario, che abbiamo trovato la storia perfetta. Sentiamo che Netflix sia il partner creativo ideale per questo progetto: mettono al primo posto i film-makers, il che significa che possiamo realizzare il film che vogliamo realizzare – quello a cui teniamo davvero – e condividerlo con un pubblico globale. ”

La produzione del sequel inizierà l’anno prossimo.