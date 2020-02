Gemini Man: in esclusiva una clip tratta dai contenuti extra del film

Il prossimo 11 febbraio uscirà in home video Gemini Man, il nuovo action-movie di Ang Lee girato con una tecnologia rivoluzionaria. Per voi in esclusiva una clip tratta dai contenuti extra del film.

La clip mostra l’approccio stilistico di Lee e la sua particolare attenzione nel mantenere i personaggi al centro della vicenda, inoltre Jerry Bruckheimer racconta della tecnologia rivoluzionaria utilizzata per girare Gemini Man. Il film è stato realizzato con telecamere e processi produttivi particolari che hanno permesso di girare il tutto a 120 fotogrammi al secondo con una qualità 4K 3D, questa tecnica ha dato vita ad un risultato iperrealista che esalta la fluidità di movimento e la nitidezza dell’immagine.

Gemini Man è un film action del regista premio Oscar Ang Lee in cui Will Smith interpreta Henry Brogan, un killer governativo che desidera soltanto lasciarsi alla spalle la sua carriera. I suoi vecchi datori di lavoro non accoglieranno positivamente la sua decisione, così cercheranno di eliminarlo utilizzando Junior, un clone creato dal dna di Brogan.

Junior potrà tenere testa al protagonisti poiché conoscerà e prevederà tutte le sue mosse, Harry cercherà così di salvare sia se stesso che il ragazzo, lottando contro il sistema corrotto che lo vuole morto.

Il film è stato realizzato con una tecnologia all’avanguardia, in cui Will Smith ha interpretato sia il ruolo del protagonista che quello di Junior.

Junior è infatti una creazione interamente digitale ricavata dalla motion performance di Smith, ma la tecnologia utilizzata in Gemini Man non si è limitata a ringiovanire digitalmente l’attore: Junior è stato realizzato grazie alla collaborazione combinata dei vari comparti tecnici di trucco ed effetti visivi. Il risultato ottenuto parte dal modello reale di Smith, ottenendo così una sua versione ringiovanita che nel film interagisce senza soluzione di continuità con l’ambiente e le persone che lo circondano.

Gemini Man è stato prodotto da Jerry Bruckheimer Film (Top Gun, Pirati dei Caraibi) e Skydance di David Ellison (Mission: Impossible, The Terminator Dark Fate). Nel cast troveremo Will Smith (Henry Brogen / Junior), Clive Owen (Clay Verris) e Mary Elizabeth Winstead (Danny).