George R.R. Martin assicura i fan: il finale dei libri de Il Trono di Spade sarà diverso

Qualche giorno fa una delle serie più importanti degli ultimi anni è giunta al termine: parliamo de Il Trono di Spade, che con l’ottava stagione (composta da soltanto sei episodi) ha smesso di raccontare le vicende nate dalla mente di George R.R. Martin ai milioni di spettatori. Il finale purtroppo non è piaciuto a tutti i fan, che hanno avuto modo di lamentarsi più e più volte arrivando anche a lanciare petizioni per richiedere che venga rigirata questa ultima stagione.

George R.R. Martin, scrittore degli omonimi libri a cui si ispira la serie, non si è pronunciato su questa conclusione, ma ha parlato di quella dei libri: nonostante sta ancora scrivendo il sesto libro (e quindi non ha ancora iniziato il settimo), Martin rassicura i fan affermando che il finale de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sarà molto diverso da quello dello show televisivo.

L’inverno sta arrivando. Ve l’ho detto, tanto tempo fa… e così sarà. Winds of Winter sta tardando, lo so, lo so, ma lo concluderò. Non dico quando, c’ho già provato, per evitare di portarmi sfortuna… ma lo concluderò, e poi arriverà A Dream of Spring. Come finirà? Ho sentito chiedermi. Come lo show? Differente? Beh, si. E no. E si. E no. E si. E no. E si.

Sto lavorando su un medium differente da quello di David e Dan, non dimenticatelo. Loro avevano sei ore per concludere, io due libri e 3000 pagine… e se ne avrò bisogno, ne aggiungerò altre. Ci sono personaggi che non sono mai arrivati sullo schermo, e altri che sono morti nello show ma vivi nei libri… quindi i lettori potranno scoprire cosa succede a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny e il suo maiale, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan the Gallant, Aegon VI e una moltitudine di altri personaggi grandi e piccoli che gli spettatori non hanno conosciuto. E ci saranno anche unicorni… in un certo senso…

Libro e serie, quale dei due sarà il finale “vero”? Domanda stupida… Quanti figli ha Rossella O’Hara? Facciamo così. Io lo scriverò, voi lo leggerete. Poi ognuno di voi potrà fare la propria scelta e discuterne su internet.