Gli orchi spaventosi de Gli Anelli del Potere, appena mostrati in esclusiva da IGN, sembrano aver messo d’accordo anche i tolkieniani e i fan più scettici sulla serie se non fosse altro che, a corroborare, le immagini è arrivato anche un divertente spot televisivo con protagonisti gli ent. Vi ricordiamo che stiamo parlando della serie prequel de Il Signore degli Anelli che arriverà su Prime Video il prossimo 2 settembre e narrerà tutti gli eventi più importanti della Seconda Era di Tolkien: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini.

Gli anelli del Potere: orchi e spaventosi e Ent curiosi

Prime Video e il fotografo Matt Grace hanno diffuso dei magnifici e spaventosi scatti degli orchi che vedremo in Gli Anelli del Potere. Il lavoro del truccatore Jamie Wilson (che ha già lavorato sia alla trilogia de Il Signore degli Anelli che a quella de Lo Hobbit) è davvero sbalorditivo, trattandosi di effetti pratici e non di girato post-prodotto in digitale. Proprio Wilson ha inoltre confermato che questi orchi, quelli della Seconda Era, saranno diversi da quelli visto ne Il Signore degli Anelli. Saranno ancora una società, avranno la loro organizzazione e saranno più intelligenti e intraprendenti.

Eccovi le foto:

La produttrice esecutiva Lindsey Weber ha poi confermato che ne Gli Anelli del Potere vedremo anche delle orchesse. Tolkien non menziona mai direttamente nelle sue opere le orchesse, ma in più di una occasione, indirettamente come ne Il Silmarillion o in una lettera del 1963, sostiene che le orchesse esistevano nella Terra di Mezzo. Anche l’origini degli orchi tolkieniana è incerta: sempre ne Il Silmarillion si dice che Morgoth (o Melkor se preferite) abbia creato gli orchi dagli elfi durante la Prima Era. Fu lo stesso Tolkien a correggersi sostenendo poi che gli orchi erano elfi corrotti ma anche umani e bestie selvagge.

Gli Ent, le benigne creature vegetali viste anche nella trilogia cinematografica, sono invece protagonisti di questo divertente spot della serie:

Le nuove dichiarazioni di showrunner e regista de Gli Anelli del Potere

Gli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay insieme al regista J.A. Bayona invece hanno concesso una lunga intervista ad Empire Magazine rivelando nuovi retroscena su Gli Anelli del Potere.

Payne ha confermato che ci sono state proficue discussioni con gli eredi di Tolkien e che sarebbe stato impossibile fare una serie TV che tenesse conto della cronologia degli scritti. In quel caso si sarebbero dovuti cambiare i personaggi umani ogni stagione e, dopo circa 200 anni, cioè alla quarta stagione, avere i personaggi importanti e più conosciuti. Lo showrunner ha confermato la sensazione che molti fan vogliano più vedere un documentario sulla Terra di Mezzo anziché un racconto ambientato nella Terra di Mezzo. Si possono fare entrambe le cose rimanendo rispettosi; lo Payne ha poi confermato che attualmente i piani sono per una serie composta da 5 stagione con episodi da 60 minuti.

Il regista J.A. Bayona ha definito Gli Anelli del Potere qualcosa di mai visto: solo la prima stagione ha un budget di circa 462 milioni di dollari.

McKay ha aggiunto che ci sarà molta azione, come la battaglia del Fosso di Helm ma moltiplicata, e in ogni episodio ci saranno battaglia, nuovi personaggi e splendide ambientazioni.

Trama e trailer de Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l’attesissima serie prequel de Il Signore degli Anelli, arriverà su Prime Video il prossimo 2 settembre.

Prime Video descrive così la serie:

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Mentre questo è il primo trailer de Gli Anelli del Potere:

Gli Anelli del Potere è basata sui racconti e romanzi di J.R.R. Tolkien fra cui Il Silmarillion e Le Appendici. Nel cast figurano nuovi e vecchi personaggi: l’elfo silvano Arondir sarà interpretato da Ismael Cruz Cordova, Nazanin Boniadi il guaritore Bronwyn, la principessa nana Disa sarà interpretata da Sophia Nomvete, Charlie Vickers sarà Halbrand. Megan Richards, Markella Kavenagh e Sir Lenny Henry saranno gli harfoots, gli antenati degli hobbit. Morfydd Clark, Robert Aramayo e Maxim Baldry interpreteranno delle giovani versioni di Galadriel, Elrond e Isildur, interpretati rispettivamente nella trilogia cinematografica da Cate Blanchett, Hugo Weaving e Harry Sinclair.

Fra i nuovi personaggi da segnalare l’elfo Celebrimbor interpretato da Charles Edwards. Il personaggio è stato già protagonista dei due ottimi videogiochi Middle Earth: Shadow of Mordor e Shadow of War. Payne ha definito il personaggio centrale per la serie e molto misterioso.