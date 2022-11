Ecco gli annunci Star Comics del 1 novembre da Lucca Comics and Games 2022: si tratta di 2 novità che parlano anche italiano e con cui l’editore perugino ha salutato i suoi lettori e la kermesse lucchese.

Gli annunci Star Comics del 1 novembre da Lucca Comics and Games 2022

ONEIRA

di Cab e Federica Di Meo

2 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Autunno 2023

(cover provvisoria)

In un oscuro paese, gli Incubi prendono vita dall’anima delle persone e il loro istinto è quello di eliminare il proprio ospite. Il flagello degli incubi ha costretto la Santa Sede ad istituire un proprio braccio armato, la casta delle Epeire. Tra queste pericolose cacciatrici, Arane Heos è una delle più abili in assoluto, ma protegge anche un segreto che molti vorrebbero scoprire. I tempi stanno cambiando e la Santa Sede è in tumulto: presto gli Incubi potrebbero non essere più l’unico avversario da combattere. Dalla Francia arriva un nuovo manga scritto da Cab e disegnato da Federica Di Meo, che attinge a piene mani dal gotico europeo e offre una nuova prospettiva sul dark fantasy, a metà tra Oriente e Occidente!

GACHIAKUTA

di Kei Urana

3 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Autunno 2023

(cover provvisoria)

Il giovane Ludo vive nella baraccopoli alle porte di una ricca città assieme al padre adottivo Legt. Qui lo spreco è all’ordine del giorno e i cittadini benestanti producono tonnellate e tonnellate di spazzatura, che vengono periodicamente gettate in un gigantesco Abisso. Anche coloro che si sono macchiati di gravi crimini, come il padre biologico di Ludo, vengono scaraventati in questo baratro. Il ragazzo disprezza la leggerezza con cui i più ricchi gettano via le cose, perché Legt gli ha insegnato che in tutti gli oggetti, se trattati con cura, può nascere una sorta di anima. La vita di Ludo cambia completamente quando viene accusato di un terribile omicidio ed è condannato all’Abisso. Privato di tutto, gli rimane solo il desiderio di vendetta per sopravvivere! Kei Urana, formatosi come assistente del celebre autore Atsushi Ohkubo (Soul Eater e Fire Force) firma la nuova serie rivelazione di Weekly Shonen Magazine! Un esordio dirompente per un manga d’azione cupo, intrigante e magnificamente caratterizzato, che in poco tempo ha conquistato i lettori giapponesi.