Glow è stata cancellata da Netflix

Con una decisione che non mancherà di far discutere, Netflix ha deciso di cancellare Glow, il dramedy ambientato nel mondo del wrestling femminile degli anni ’80 con Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron, che quindi non terminerà come previsto con una quarta stagione ma rimarrà di fatto monco come da finale della precedente stagione.

Una decisione controversa perché la Glow era entrato nella terza settimana di riprese quando i lavori furono stoppati a metà marzo a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus e Netflix pare abbia deciso di chiudere definitivamente la produzione della serie proprio per i costi ormai insostenibili legati alle misure sanitarie obbligatorie da adottare per evitare i contagi da Covid-19.

Una storia controversa quella di Glow che era stato già cancellato con la brillantissima Stagione 3 salvo poi essere salvato con un rinnovo per una quarta ed ultima stagione che però a questo punto non vedrà mai la luce.

Le creatrici, sceneggiatrici e produttrici dello show, Liz Flahive e Carly Mensch hanno commentato la decisione con una certa rassegnazione dicendo che purtroppo si tratta cause di forza maggiore in questo momento e che ci sono situazioni molto più gravi a cui badare nel mondo. Glow è stata penalizzata perché ha un cast fisso di oltre 20 persone e le difficoltà nel filmare le scene di lotta stavano diventando davvero insormontabili. Insormontabili sarebbero stati anche i costi per terminare le riprese.

Glow

Glow narra le vicende di alcune donne che per sbarcare il lunario decidono di prendere parte ad uno show di wrestling tutto al femminile. Lo show è ambientato negli anni ’80 e le Gorgeous Ladies of Wrestling affronteranno svariati problemi per emanciparsi e raggiungere i propri obiettivi di vita.

La serie è stata nominata a 15 Emmy Awards vincendone 3.