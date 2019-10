Godzilla II King of the Monsters in home video: la recensione

Godzilla II King of the Monsters arriva in Home Video in lingua italiana con un'ottima realizzazione tecnica ma un audio sottotono rispetto a quanto proposto in lingua inglese.

Dopo un discreto successo registrato al botteghino, Godzilla King of the Monsters arriva sul mercato home video in diverse edizioni in grado di accontentare sia gli appassionati che vogliono ogni extra possibile legato a questa produzione sia chi vuole recuperare al meglio della definizione possibile il terzo film del così detto “Monsterverse”.

Ma chi è l’enorme lucertolone? Godzilla ( in giapponese ゴジラ Gojira) è un kaijū (“mostro misterioso”) è il protagonista di una lunga serie di film Giapponesi, il cui primo lungometraggio risale al 1954. Col passare degli anni è diventato uno dei più famosi mostri del mondo, apparendo in qualsiasi campo popolare tra cui: fumetti, videogiochi, serie televisive, romanzi, 29 film Giapponesi e ben 3 prodotti da Hollywood. Godzilla da sempre viene raffigurato come un enorme mostro preistorico, anche se all’inzio della sua “carriera” era stato concepito come un distruttore, col passare degli anni la sua versione è cambiata fino a diventare un eroe. Nelle moltissime storie in cui è apparso è stato affiancato da tantissimi personaggi secondari, tra cui: King Ghidorah, Gigan, Mechagodzilla, Biollante, Destoroyah e i MUTO con cui si e scontarto, e altri invece con cui si è alleato: Mothra, Rodan, Angilas, Minira e Godzilla Junior. Da segnalare che il nostro mostro preferito ha combattuto anche con altri personaggi apparteneti ad altri franchise come ad esempio King Kong (che non vediamo l’ora di rivedere nel prissimo film dedicato a questo formidabile scontro) e i Fantastici Quattro di casa Marvel.

Trama

La più potente creatura del mondo torna a sfidare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti in questa epica avventura… e il destino dell’umanità è a rischio!

Confezione

Warner Bros porta sul mercato dell’home video l’edizione Blu-Ray di Godzilla II King of the Monsters che nella sua versione “standard” risulta in linea con i prodotti della stessa categoria di prezzo senza brillare per originalità o contenuti. La confezione contenente il disco Blu-Ray è classica e non propone alcun elemento extra, volantini o informazioni particolari.



Extra

I contenuti speciali sono per definizione gli elementi che spesso portano gli appassionati a comprare le edizioni home video dei loro film preferiti e sotto questo aspetto Godzilla II King of the Monsters propone contenuti interessanti.

Tra i contenuti speciali presenti troviamo:

2 scene tagliate (5 minuti circa)

(5 minuti circa) Monarch in Action (33 minuti circa), uno speciale che contiene storyboard, animazioni pre-visuali, concept art e filmati BTS, il documento in cinque parti si concentra sui vari luoghi visti nel film

Evolution of the Titans (27 minuti circa) un filmato contenente un documento diviso in quattro parti che descrive in dettaglio i quattro mostri centrali del film

Monsters Are Real (14 minuti circa) un video dove degli esperti del settore discutono dei nostri mostri affascinanti e della mitologia

Monster Tech: Monarch Joins the Fight (9 minuti circa) un contenuto che si focalizza sulla tecnologia utilizzata per la produzione del film

Monsters 101 (8 minuti circa): un filmato nel quale il cast e la troupe condividono i loro pensieri sui quattro mostri principali del film

Millie Bobby Brown: Force of Nature (4 minuti circa), contenuto nel quale l’attrice parla del suo coinvolgimento nella pellicola

Welcome to the Monsterverse (4 minuti circa) uno speciale dove viene proposto un contenuto extra che funge da collegamento fra il film alla pellicola Skull Island

Commento audio alla pellicola nel quale il regista e co-sceneggiatore Michael Dougherty parla con lo sceneggiatore Zach Shields e l’attore O’Shea Jackson Jr. di vari aspetti della produzione.

Audio & Video

Godzilla: King of the Monsters propone una traccia Italiana in dolby digital 5.1, di buona fattura ma che lascia con l’amaro in bocca se confrontata con quella Inglese realizzata in Dolby Atmos (con core TrueHD 7.1). L’italiano risulta infatti essere nettamente inferiore sotto ogni punto di vista alla controparte anglosassone.

La traccia audio del Blu-Ray non ha nulla di diverso da quella disponibile nell’edizione DVD e se guarderete il film con le semplici casse del televisore non noterete nessuna differenza fra le due versioni. Per quanto riguarda il video, il re dei mostri torna a casa con una straordinaria codifica MPEG-4 1080p / AVC che richiede a tutti gli altri sfidanti alfa di inchinarsi per l’ottima realizzazione tecnica.

Tuttavia, la fotografia fortemente stilizzata di Lawrence Sher, che dà all’azione CG un aspetto fumoso, nebuloso e grigio scuro, tende a creare alcuni scatti sfocati, ma per fortuna, fa tutto parte di un aspetto deliberato che non rovina la qualità generale del video.

Proposto in un rapporto di 2,40: 1, il video mostra anche bianchi nitidi e scintillanti che illuminano improvvisamente lo schermo con una luminosità intensa, elemento particolarmente di spicco quando i mostri si illuminano di un brillante splendore o quando Godzilla si illumina con spettacolari luci blu artico.

La resa finale del prodotto è assolutamente convincente, peccato per l’assenza dell’edizione Ultra HD, dove l’HDR avrebbe decisamente fatto ancora di più la differenza.