Guardiani della Galassia – Holiday Special, James Gunn ha ultimato la sceneggiatura

James Gunn, regista di The Suicide Squad e di Guardiani della Galassia Vol. 3, è al lavoro anche su uno speciale di Natale dedicato proprio a Star-Lord e soci, un vero e proprio Guardiani della Galassia – Holiday Special che promette di sorprendere tutti i fan dei personaggi appartenenti al Marvel Cinematic Universe. Il cineasta ha infatti confermato di aver finalmente ultimato la sceneggiatura di questa produzione decisamente speciale, pubblicando una foto della pagina frontale della sceneggiatura attraverso il suo profilo Twitter ufficiale e firmandosi per l’occasione con il nome di James “Long Elf” Gunn.

This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS 🎅🏽🚀💜 pic.twitter.com/NqDw5s6ed8 — James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2021

Stando alle parole di Gunn, l’opera sarà uno speciale ricolto al piccolo schermo che avrà luogo tra le vicende narrate in Thor: Love and Thunder, nuovo film dedicato al Dio del Tuono diretto da Taika Waititi, e quelle che vedremo nel suo Guardiani della Galassia Vol. 3. L’uscita di questo Holiday Special sembra essere però ancora piuttosto lontana, visto che il regista statunitense ha confermato che i fan potranno ammirarlo in tempo per le vacanze di Natale del 2022.

Sempre in risposta ad alcuni fan su Twitter, Gunn ha inoltre ammesso di aver apprezzato anche lo speciale natalizio di Star Wars, diretto da Steve Binder nel 1978, inizialmente odiato dai fan ma divenuto negli anni un vero e proprio cortometraggio di culto tra gli appassionati di Guerre Stellari. Molto probabile, quindi, che l’Holiday Special dedicato ai Guardiani della Galassia possa in qualche modo omaggiare anche il film per la TV facente parte dell’universo espanso di Star Wars.

Nel cast di questo speciale natalizio ritroveremo quasi certamente gran parte del cast principale visto nei primi due volumi della serie principale dedicata ai Guardiani, ossia Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Dra), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket Raccoon) e Pom Klementieff (Mantis). La trama, quindi, precederà gli eventi del terzo capitolo della saga previsto nel 2023, fungendo con molta probabilità da vero e proprio prologo.