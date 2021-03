Star Wars: su Disney+ arrivano gli Ewok, l’Holiday Special e Clone Wars

I fan della saga di Star Wars sono rimasti “orfani” di nuovi progetti ambientati in una galassia lontana lontana, dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian, disponibile su Disney+. Il catalogo americano del servizio streaming sta ora per arricchirsi di una serie di chicche provenienti dal passato, che gli appassionati più irriducibili della saga creata da George Lucas non potranno non apprezzare.

Dal 2 aprile prossimo sarà infatti il turno dei due film per la TV dedicati agli Ewok, le buffe creature pelose introdotte nel film Il Ritorno dello Jedi. Intitolati L’avventura degli Ewoks e Il ritorno degli Ewoks, i due lungometraggi saranno anche affiancati dalla serie animata uscita nel 1985 e in arrivo anch’essa su Disney+ negli USA.

Non finisce qui: i fan potranno trovare anche la serie animata Clone Wars di Genndy Tartakovsky (qui la notizia originale). Lo show, realizzato con la tecnica animata 2D tradizionale a differenza della serie in CGI con lo stesso nome, segue le vicende successive alla battaglia di Geonosis fino ad arrivare agli eventi della battaglia del pianeta Coruscant de La Vendetta dei Sith, è stata trasmessa per la prima volta su Cartoon Network nel 2003 e non è considerata parte ufficiale del canone della saga.

Ultimo ma non meno importante, il tanto amato e odiato Holiday Special di Star Wars tornerà in un breve segmento messo a disposizione degli abbonati americani a Disney+. Lo speciale televisivo del 1978 diretto da Steve Binder verrà riproposto nella singola sequenza che introduceva per la prima volta in assoluto il personaggio di Boba Fett nell’universo di Star Wars.

Sottolineiamo nuovamente che queste novità a tema Guerre Stellari sono al momento previste solo ed esclusivamente per il pubblico americano, sebbene non è da escludere che nei prossimi mesi possa esserci un annuncio ufficiale anche per quanto riguarda gli abbonati del Vecchio Continente, Italia inclusa.

La saga tornerà in ogni caso sul piccolo schermo con gli show Ahsoka, Rangers of the New Republic, The Bad Batch, Visions, Lando, Obi-Wan Kenobi, The Acolyte e A Droid Story, oltre alla serie TV The Book of Boba Fett.