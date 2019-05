Guardiani della Galassia Vol.3: rivelato indirettamente il possibile villain?

L'uscita nelle sale cinematografiche di Guardiani della Galassia Vol. 3 è ancora piuttosto lontana, ma in queste ore sono emerse nuove informazioni sull'atteso sequel

L’uscita nelle sale cinematografiche di Guardiani della Galassia Vol. 3 è ancora piuttosto lontana, ma in queste ore sono emerse nuove informazioni sull’atteso sequel diretto da James Gunn, il quale farà parte della così detta “Fase 4” del Marvel Cinematic Universe (ufficialmente al via dopo l’uscita dell’ormai imminente Spider-Man: Far From Home, a luglio).

Giorni fa il regista avevano lasciato intendere che il film potrebbe rappresentare la conclusione dell’arco narrativo di Rocket Raccoon, evento questo che in molti hanno ipotizzato essere la sua morte (o un abbandono in stile Steve Rogers/Captain America). Ora, stando a un rumor circolante sul portale “We got this covered” il villain principale del film parrebbe essere l’Alto Evoluzionario, ossia il creatore di Rocket. Noto anche con il nome di Herbert Edgar Wyndham, questi è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics in The Mighty Thor numero 134, del novembre 1966.

Considerando che, nei precedenti film (e non solo) Star-Lord, Nebula e Gamora hanno già avuto modo di confrontarsi (e scontrarsi) con i loro rispettivi padri, non sorprende scoprire che un destino del tutto simile possa presto riguardare anche il nostro amato procione. Resta solo da vedere come e in che modo il team dei Guardiani si troverà a confrontarsi con questo particolarissimo villain (e se Rocket riuscirà a portare a casa la pelle, sano e salvo).

Ricordiamo in ogni caso che la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 prenderà ufficialmente il via nel 2020, subito dopo The Suicide Squad (il cinecomic questa volta dedicato ai personaggi DC Comics, sempre scritto e diretto da James Gunn). Nel cast del film dovremmo trovare nuovamente nei panni dei protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Michael Rooker e Pom Klementieff.