Harley Quinn Black + White + Red è la nuova serie DC

Dopo aver annunciato la chiusura della sua serie regolare – cliccate QUI per tutti i dettagli – DC aveva rassicurato i fans sul futuro di Harley Quinn promettendo importanti annunci e cambiamenti.

Come oramai di consuetudine da parte della casa editrice nel tardo pomeriggio di ieri è stata puntualmente annunciata la nuova serie Harley Quinn Black + White + Red: si tratta di una serie antologica in 14 capitoli che verrà pubblicata prima digitalmente ogni venerdì al costo di $ 0.99 e verrà successivamente raccolta in formato cartaceo – non è stato ancora specificato però se direttamente in volume o in spillato.

La particolarità della serie, come suggerisce anche il titolo, è che sarà in bicromia – bianco e nero come la mitica antologia Batman Black and White – con inserti di rosso.

Come detto la serie sarà antologica ed avrà quindi team creativi a rotazione. Il primo capitolo, disponibile da ieri, è firmato da Stjepan Šejić ed è un capitolo sequel della sua serie Black Lable Harleen che rinarrava le origini di Harley Quinn e verrà presto pubblicato in Italia da Panini DC Italia.

Gli altri autori che si uniranno a Harley Quinn Black + White + Red sono fra gli altri Paul Dini (co-creatore del personaggio), Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chad Hardin, Erica Henderson, Saladin Ahmed e Joe Quinones.

Hank Kanalz, DC Senior Vice President of Publishing Strategy & Support Services, ha confermato che i team creativi coinvolti sono stati liberi di ambientare le loro storie dentro e fuori l’attuale continuity in maniera completamente libera.

L’annuncio di questa serie antologica, e soprattutto il suo formato digital first, corroborano il cambio di passo della DC verso questo tipologia di pubblicazioni volto sicuramente a diminuire gli spillati, i così detti floppies, dagli scaffali delle fumetterie per offrire una proposta più forte e concentrata soprattutto dal punto di vista dei volumi, comparto su cui si vuole puntare molto per il prossimo futuro.