DC: cambio di team creativo per The Flash, chiudono Harley Quinn, Supergirl e The Terrifics

L’industria del fumetto americano ha tamponato con alcune pregevoli iniziative, legate soprattutto alla distribuzione digitale, durante il periodo di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus che ha costretto la sospensione delle nuove uscite e alla chiusura delle fumetteria. Tuttavia mentre la situazione riprende lentamente alla normalità, DC ha diffuso quelle che saranno le uscite previste per agosto negli USA foriere di alcune importanti notizie fra cui spicca la fine della gestione di Joshua Williamson su The Flash.

Joshua Williamson aveva presto in mano le redini di The Flash all’inizio dell’era Rebirth e di fatto è stato l’unico autore “sopravvissuto” finora di quel fortunato rilancio, coadiuvato anche da disegnatori di primissimo piano come il nostro Carmine Di Giandomenico, superando addirittura Tom King e la sua controversa gestione su Batman.

Williamson concluderà quindi la sua gestione con una storia in quattro parti intitolata in maniera puntuale “Finish Line” che si dipanerà nei numeri The Flash #759-762 toccando così in totale poco più di un centinaio di numeri anche grazie alla periodicità quindicinale della serie negli USA.

DC non ha ancora ufficializzato chi sarà il successore di Williamson sulla testata.

L’altra serie che cambierà volto sarà Harley Quinn che chiude dopo 75 numeri anche lei l’era Rebirth e la gestione di Sam Humphries che aveva raccolto consensi di critica e pubblico.

Non si tratta però di una chiusura definitiva, Humphries ha già confermato tramite un messaggio sul suo account twitter personale che le redini di Harley Quinn verranno prese da uno dei suoi “autori e persone preferiti”.

È possibile che l’autore a cui fa riferimento sia Mark Russell (The Flintstone, Wonder Twins).

Per due serie in attesa di essere rilanciate ce ne sono altre due che chiudono e lo fanno con una modalità decisamente inedita ma corrispondente all’attuale congiunzione del mercato.

Supergirl chiuderà infatti con il #42.

Sia Supergirl #41 che Supergirl #42 saranno proposti solo in formato digitale e stampati successivamente solo nel volume finale delle avventure di Kara Zor-El dell’era Rebirth.

Anche The Terrifics, serie lanciata da Jeff Lemire dopo l’evento Metal, chiuderà con il #30.

L’ultimo albo stampato sarà il #27, i restanti tre saranno pubblicati solo digitalmente e verranno poi raccolti nel volume finale che chiuderà la serie.

Da segnalare infine Aquaman #62 per due motivi.

Il primo è legato al disegnatore ovvero l’italiano Marco Santucci – già visto all’opera su Shazam! e Swamp Thing – la seconda è la presenza di un nuovo scrittore, il giovane Jordan Clark. La sinossi dell’albo però non ci fa capire se si tratta di uno scrittore ospite oppure l’attuale scrittrice della serie Kelly Sue DeConnick ha abbandonato la serie come accaduto recentemente per G. Willow Wilson dopo una breve e impalpabile gestione di Wonder Woman.