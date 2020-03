Harry Potter: in arrivo per la prima volta il cofanetto con la saga completa in DVD e Blu-Ray

Tutti i fan della magica saga creata dalla scrittrice J.K. Rowling sono in attesa del terzo capitolo della saga prequel Animali Fantastici, ma nel frattempo per la prima volta, a partire dal 26 marzo, gli otto film della saga di Harry Potter saranno disponibili in un cofanetto. Quest’ultimo avrà una struttura e una grafica simile ad un libro e sarà composto da un digibook con copertina rigida in pelle. Il digibook, da 32 pagine, include immagini di scena esclusive, citazioni, bozzetti dei costumi e delle scenografie e tanti altri contenuti imperdibili per tutti i fan del Wizarding World.

Per l’occasione sono stati realizzati due packaging uno che contiene la saga di Harry Potter in versione DVD e una in versione Blu-Ray. Entrambe hanno uno slipcase in pelle con titolo e decori stampati in oro a caldo e un digibook composto da copertina rigida in pelle con stampa oro a caldo e 32 pagine con alloggio per i dischi e tanti materiali d’archivio sui film.

Versione DVD

Durata totale dei contenuti: 1139 minuti.

1139 minuti. Harry Potter e la Pietra Filosofale (147 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese, Bulgaro: (Dolby Digital 5.1 EX);

Harry Potter e la Camera dei Segreti (155 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1 EX);

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban (136 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese, Ebraico: (Dolby Digital 5.1);

Harry Potter e il Calice di Fuoco (151 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1);

Harry Potter e l’Ordine della Fenice (133 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1);

Harry Potter e il Principe Mezzosangue (147 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco: (Dolby Digital 5.1);

Harry Potter e i Doni della Morte – PARTE 1 (140 min ca.) Lingue: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1). Sottotitoli: Italiano, Inglese, Svedese, Norvegese, Islandese, Finlandese, Danese.

Harry Potter e i Doni della Morte – PARTE 2 (130 min ca.) Lingue: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1) Sottotitoli: Italiano, Inglese, Svedese, Norvegese, Islandese, Finlandese, Danese.

Prezzo suggerito al pubblico: 49,99 euro

49,99 euro Link per il preordine e l’acquisto: IBS, Amazon

Versione Blu-Ray

Durata totale dei contenuti: 1179 minuti ca.

1179 minuti ca. Lingue: Dolby Digital 5.1 EX: Italiano, Inglese, Spagnolo, Fiammingo, Francese, Tedesco, Svedese, Olandese (Film 1-5); PCM: Inglese 5.1 (Film 1-5); Dolby Digital 5.1: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Olandese, Fiammingo (Film 6-7b); DTS-HD Master Audio Inglese 5.1 (Film 7a-7b); Inglese 2.0 (Film 6) Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco per non udenti. Francese, Olandese (Film 1-7b), Portoghese, Spagnolo, Cinese, Danese, Finlandese, Coreano, Norvegese, Svedese (Film 1-6), Slavo, Croato, Ebraico (Film 7a-7b).

Prezzo suggerito al pubblico: 59,99 euro

59,99 euro Link per il preordine e l’acquisto: IBS, Amazon