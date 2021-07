Hawkeye: data di uscita e prima immagine della serie Disney+

Disney+ ha già dimostrato di avere tutte le carte in tavola per produrre serie televisive di qualità e la speranza è che possa mantenere questa tendenza anche con il suo prossimo progetto Hawkeye. I fan erano in ansia di sapere quando avremmo visto l’incontro tra Hawkeye di Jeremy Renner e Kate Bishop di Hailee Steinfeld sul servizio di streaming e ora abbiamo finalmente una data di uscita.

Su Disney+ potete vedere questo e tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

Hawkeye: data di uscita e immagine

Hawkeye arriverà su Disney+ mercoledì 24 novembre e, insieme alla data di uscita, il profilo social ufficiale del servizio di streaming ha anche condiviso una nuova immagine dello spettacolo che mostra proprio l’incontro tra Bishop e Clint in quella che sembra essere la sua area di allenamento. Ecco a voi la foto:

I fan sono ansiosi di vedere la Steinfeld nel ruolo di Bishop anche perché ha più volte dichiarato la sua passione per i fumetti (potete recuperare uno dei più importanti su Amazon):

“Per quanto riguarda i fumetti, avere questo mondo di informazioni infinite è stupendo. Ho sempre amato i fumetti. Sono sempre stata una persona che ha amato le arti visive e un libro grande con qualcosa di più di 200-250 pagine mi ha sempre intimidito, quindi i fumetti sono sempre stati qualcosa a cui sono stata attratta. Per questo motivo mi sono sempre divertita a leggerli, a esaminarli e a scoprire gli elementi di Kate Bishop che daranno vita allo show.”

Il produttore della Marvel Trinh Tran ha anticipato in precedenza che i fan possono aspettarsi un’esperienza in stile film da tutti gli spettacoli Disney+, compreso Hawkeye: