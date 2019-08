Heroclix: la recensione del gioco di miniature

Scopiamo Heroclix, sistema di combattimento fra miniature, che vi permetterà di creare scontri epici fra i più disparati personaggi tratti da film, fumetti e mondo del fantastico.

Heroclix è un gioco da tavolo di miniature collezionabili, che spaziano dall’universo DC (Batman, Superman, Wonder Woman) all’universo Marvel e non solo: esistono anche serie di miniature ispirate ai più famosi Wrestler della storia. Lo scopo del gioco è sconfiggere completamente le miniature dell’avversario portandole al click fatale, utilizzando le abilità di ogni personaggio ed un semplice paio di dadi!

Come Funziona

Ogni statuina di Heroclix è dotata di due caratteristiche essenziali allo svolgimento del gioco: la miniatura posta sopra al proprio “sistema di click” e la carta personaggio che ne spiega poteri ed abilità. Alla base di ogni miniatura sono presenti i dati essenziali per capire di quante caselle può muovere il personaggio, se vola o nuota, quanti nemici può colpire e a che distanza, i suoi punti vita e i punti difesa.

Ogni volta che un personaggio subisce un danno sarà necessario ruotare la base, fino al valore attuale, andando a modificare così vari parametri. Quando un eroe raggiunge il click di KO, viene eliminato dalla partita. In ogni base sono scritti i punti di ogni miniatura, punti che servono a costruire il proprio esercito. Solitamente si costruiscono eserciti da trecento punti ma nulla vieta di creare partite con eserciti più corposi, l’importante è che il numero di punti sia uguale per entrambi i giocatori.

Terreno e combattimento

Per giocare ad Heroclix, oltre alle miniature, servono: un paio di dadi a sei facce ed una mappa (fornita con il gioco) che può rappresentare i più svariati scenari e presenta, oltre ad una divisione in quadrati, diversi tipi di terreno: terreno elevato, terreno bloccante e terreno difficile. Per salire su di un terreno elevato, un personaggio che non vola, dovrà utilizzare le scalette. Il terreno difficile è un tipo di terreno che una volta raggiunto causa lo stop della miniatura, sia essa in grado di volare o nuotare mentre il terreno bloccante rappresenta un ostacolo fisico che può essere distrutto trasformando quella casella in macerie.

Una miniatura può muoversi liberamente tra le caselle occupate dai compagni di squadra mentre non può mai attraversare le caselle occupate dagli avversari. Ogni miniatura considera come caselle adiacenti le otto caselle che ha intorno. Se in una di queste è presente un avversario, entrambi possono combattere in corpo a corpo. Dopo ogni mossa, sia essa di movimento o combattimento, la miniatura riceve un segnalino che verrà rimosso alla fine del prossimo turno. È possibile sforzare un personaggio munito di segnalino per permettergli di eseguire un’azione durante il prossimo turno, ottenendo un secondo segnalino ed un punto danno aggiuntivo.

L’attacco può essere di due tipi: corpo a corpo o a distanza. Per eseguire un’azione di combattimento corpo a corpo occorrerà che entrambe le miniature coinvolte si trovino su due caselle adiacenti e dopo basterà tirare due dadi da sei facce, sommarne il risultato coi punti attacco del nostro personaggio (presenti sulla base della miniatura) e se il risultato è maggiore o uguale alla difesa dell’avversario, scatta il danno. Se durante il tiro dei dadi si ottengono due facce uguali, avviene il contraccolpo: la miniatura dell’avversario retrocede di quante caselle quanti sono i danni ottenuti. Se durante il contraccolpo la miniatura cade da un terreno elevato, sbatte contro un terreno bloccante o finisce sul limite della mappa ottiene ulteriori danni.

L’attacco a distanza deve essere entro la gittata del personaggio scelto (valore presente nella base della miniatura) e il calcolo dei danni avviene come per l’attacco corpo a corpo. Se nella base del nostro personaggio sono presenti due o più fulmini significa che tale miniatura può colpire due o tre nemici, contemporaneamente, se la gittata lo permette. L’attacco a distanza, oltre a tener conto della gittata del personaggio, deve avere una linea di tiro sgombra.

All’inizio della partita, vengono messi in gioco anche sei oggetti: tre pesanti e tre leggeri. Questi oggetti possono essere utilizzati come riparo o come armi, scagliandole addosso agli avversari.

La dura legge del click

Heroclix si presenta come un gioco da tavolo ricchissimo di miniature da collezionare che provengono tanto dall’universo DC tanto dall’universo Marvel e non solo: esistono in fatti serie dedicate alla WWE o addirittura alle Tartarughe Ninja! È decisamente emozionante inscenare battaglie epiche tra la Justice League e gli Avengers o creare squadre miste di villain ed eroi che lavorano insieme verso un obiettivo comune: la sconfitta totale dell’avversario.

Il sistema di Click alla base del gioco è davvero intuitivo ed interessante, in quanto permette di tenere sempre sott’occhio tutte le caratteristiche delle miniature in campo, rendendo le partite snelle e decisamente veloci. Basta infatti un colpo d’occhio per capire i vari parametri di ogni personaggio. Certo, di primo impatto il quadrante presente nel click alla base di ogni miniatura sembra tutto fuorché chiaro ma basteranno qualche partita ed una lettura del regolamento per poter apprendere ed utilizzare questo interessante sistema a base di click.

Heroclix è un gioco presente ormai da diversi anni ed è un titolo facile da assimilare ma difficile da imparare a dovere, in quanto è un gioco assai più profondo di quanto non si pensi. Durante le partite occorrerà tenere bene a mente tutte le varie regole del gioco, i poteri speciali di ogni personaggio e la natura varia del terreno di gioco. Attaccare e scaraventare un avversario giù da un edificio può rivelarsi essenziale, utilizzare i vari ostacoli o gli oggetti presenti, sfruttare i limiti della mappa, capire come conviene muovere un personaggio o se sia più proficuo attaccare a distanza anziché in corpo a corpo può decretare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Durante i primi avvicendamenti ci si concentrerà su attacchi corpo a corpo ed a distanza, mentre la profonda natura tattica di Heroclix, risalterà dopo qualche partita. Come in altri giochi di questo tipo (ad esempio X-Wing) aiuta molto il conoscere bene i limiti e le possibilità delle proprie miniature. Un buon esercito di Heroclix è condotto alla vittoria dal giocatore che conosce pregi e difetti dei propri personaggi e non prende mai sottogamba le miniature avversarie.

Il gioco ha un suo perché anche sotto l’aspetto puramente collezionistico, in quanto buona parte delle miniature sono di pregevole fattura e sono presenti sul mercato tante, tantissime espansioni che vanno ad arricchire ed ampliare il panorama di questo titolo.

Gioco consigliato a…

Heroclix è un titolo adatto a chi cerca qualcosa di estremamente tattico e profondo ma che risulti immediato e facilmente giocabile nonostante la grande mole di regole. Un gioco adatto a chi piace programmare ogni mossa e dove molto del risultato è dato dalla fortuna coi dadi. Consigliato a chi cerca un gioco che consenta di collezionare e giocare con la propria collezione.

Conclusione

Heroclix è un gioco strategico di facile apprendimento ma con una profondità che si svela man mano che si gioca. Le miniature, ispirate ai personaggi famosi dell’unverso Dc e Marvel promettono battaglie epiche adatte a tutti. Non serve essere hardcore gamer per poter apprezzare il gioco, in quanto le regole sono facilmente apprendibili, in poco tempo, da tutti. Necessita di un grande spazio per giocare ma il set up è veloce il che regala partite rapide e dinamiche. Strutturato bene, bilanciato e divertente: Heroclix stupisce e diverte ad ogni click!