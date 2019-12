I 5 migliori episodi natalizi delle serie TV

Siamo quasi a Natale, ed è bene rispolverare addobbi, festoni, decorazioni…seguiti da una bella coperta e qualche serie TV da guardare (o riguardare) selezionando alcuni episodi natalizi che ricordiamo con maggiore nostalgia, soprattutto per quanto riguarda le serie che hanno ormai chiuso i battenti. Abbiamo selezionato per voi 5 episodi natalizi che meritano di essere ricordati, un buon motivo per recuperare anche le intere stagioni di cui fanno parte e darsi al binge-watching compulsivo in un weekend di pioggia o durante le vacanze che si stanno avvicinando, o perché no, regalare e regalarvi un cofanetto con l’intera stagione delle vostre serie preferite!

Sex and the City – 6×03

“Un regalo perfetto“, quello che ci donano le protagoniste di Sex and The City in questo episodio natalizio, ma dai toni non semplicissimi e non totalmente natalizi e appunto perfetti, ecco. La storia delle donne più “incasinate” e dai vissuti sempre in tempesta è ben nota agli spettatori da anni e anni, grazie alla messa in scena di trame e narrazioni che ben rappresentano l’America “da film hollywoodiano” e patinata incarnata in un gruppetto tutto al femminile, tra desideri di rivalsa, sogni da realizzare e tante, tante storie sentimentali difficili da gestire. Che Natale sarà nella City di queste combattive protagoniste?

Cominciamo da Carrie e Berger, che decidono di cominciare una nuova fase della loro relazione, ma non è tutto oro quello che luccica. Se questa compagnia non sembra essere di totale gradimento per Carrie, decide allora di accompagnare le ragazze alla festa di una conoscenza appena tornata single. Spunta allora Samantha, sorpresa con il cameriere nelle cucine, un evento che pone fine ai festeggiamenti e causa anche il licenziamento di lui. Alcuni giorni dopo, la donna vuole ripagare letteralmente il ragazzo con una mancia di 300 dollari, rifiutata in toto e pensa allora a qualche stratagemma per ritornare in cucina con il suo cameriere.

Passiamo invece a Miranda, la quale si ritrova a dover fare i conti con la nuova relazione di Steve, una situazione molto difficile per lei, soprattutto quando scopre casualmente che questa relazione è sempre più stabile. Infine Charlotte, alle prese con la conversione all’ebraismo attraverso un “corso” accelerato, sta vivendo parecchi dubbi nel momento in cui realizza che per fare questo, dovrà lasciarsi alle spalle diverse abitudini difficili da perdere.

The O.C. – 1×13

Una serie cult che ha accompagnato gli adolescenti nei primi anni del terzo millennio, quasi come Beverly Hills per i loro genitori. The O.C. racconta la storia di 4 ragazzi e delle rispettive famiglie in un susseguirsi di peripezie sentimentali, scaramucce fino a scontri veri e propri con le difficoltà grandi della vita. Questo clima viene però attenuato in diverse occasioni, tra cui l’episodio della prima stagione dove Seth spiega a Ryan del cosiddetto Chrismukkah, una festa ebraico-cattolica nata nel diciannovesimo secolo e che coprirà un ruolo centrale negli episodi natalizi di The O.C.

Anche quando i protagonisti dovranno vedersela con vari drammi, il Chrismukkah riesce sempre a ristabilire gli equilibri. Seth ha il padre ebreo e la madre protestante, motivo per cui ha cercato di unire le due fedi sin da quando aveva sei anni e ha dato vita a questa celebrazione. Se nella prima stagione hanno luogo i primi festeggiamenti della festa, il Chrismukkah viene mostrata in seguito all’interno di ognuna delle 4 stagioni, anche se in realtà il periodo preciso in cui cade non viene menzionato. Osservandone il contesto, si direbbe con una buona dose di certezza che gli otto giorni di celebrazione incomincino il giorno di Natale.

Scrubs – 1×11



Se I’m no Superman è diventato il refrain della vostra vita, oltre che il ritornello inculcato in testa dalla sigla di questa serie, avete avuto il piacere e l’onore di conoscere l’équipe medica più squinternata e amabile della serialità contemporanea. Scrubs ha saputo regalare parecchie perle e momenti tra ilarità ed emozione nel corso delle sue stagioni, ma come non ricordare l’episodio della prima stagione, intitolato “Il mio Gesù personale“?

L’atmosfera natalizia all’Ospedale Sacro Cuore non rende decisamente migliori le persone: Dott. Cox chiede al nostro eroe JD di registrare un filmato durante il parto di un’amica, ma questi si dimentica di usare una cassetta nuova, perdendo tempo e lavoro. Non può mancare nemmeno Elliot, che a tema di “natività” ha anche lei la sua dose di gravidanza da gestire: ha a che fare con una ragazza incinta, decisamente oppressa da mille dubbi e paure, al punto tale da fuggire via dall’ospedale. Questo episodio non potrà che ripercuotersi sull’insicurezza della giovane dottoressa, mentre la fede di Turk comincia a dare segni di instabilità dopo aver trascorso un’intera notte a soccorrere malati.

Insomma, non si prospetta un Natale facile per i nostri dottori, ma come spesso accade in questa serie, non manca nemmeno il momento canoro, breve ma intenso e ironico come sempre. Non è facile levarsi dalla mente le immagini e i ricordi legati a questa serie, perché allora non recuperarli del tutto in una maratona nel periodo delle feste?

Glee – 5×08



Previously Unaired Christmas è il titolo dell’episodio natalizio presente nella quinta stagione di una serie amatissima dal pubblico appassionato di musica, canzoni e soprattutto musical. Glee è una serie che ha ricevuto parecchi apprezzamenti nel corso delle sue stagioni. In particolare, parliamo dell’ottavo episodio facente parte della quinta stagione, ambientato nel Natale 2012, ovvero nella quarta stagione. Un salto temporale che all’epoca andava a chiudere la prima metà stagione, prima del suo ritorno in onda nella primavera del 2014.

Incontriamo subito Jane Lynch a inizio puntata, spiegando al pubblico che si tratta del “vero” episodio natalizio non mostrato in precedenza e realizzando così un flashback, oltre che distonia rispetto agli eventi a cui abbiamo assistito sempre durante la quarta stagione. Ci catapultiamo allora a Lima, dove il liceo McKinley è alle prese con il concorso per il miglior albero di Natale. La bella Tina non desidera altro che ottenere il primo premio, costringendo l’intero Glee-Club a rinunciare agli impegni personali per aiutarla nell’impresa. Tra spiriti natalizi accantonati per ottenere la sola gloria e putiferi che sembrano ostacolare le audizioni, l’amore non smette di essere protagonista di questa serie, e quale occasione migliore per cercare di ottenere un bacio sotto al vischio?

Tra le canzoni presenti nell’episodio, potremo ascoltare Kurt, Rachel e Santana improvvisare una performance di Here Comes Santa Claus, Unique, Marley e Tina si esibiscono in Mary’s Boy Child, tra spiriti natalizi ancora compromessi e altrettanti spiriti bollenti, calmati in parte dall’esibizione con l’elio per The Chipmunk Song, senza perdere il momento corale tra il Glee-Club, Rachel, Kurt e Santana cantano Away in a Manger per chiudere la puntata e riservarci un’atmosfera tutta da riscoprire, una nota musicale dopo l’altra.

Downton Abbey – Speciale Natalizio quinta stagione



L’episodio che ha regalato emozioni commoventi a tutti noi non poteva che essere ambientato in un’atmosfera tutta natalizia, dove lo spirito di raccoglimento e i buoni sentimenti che da sempre caratterizzano la serie, vengono a maggior ragione esaltati. Natale a Downton Abbey è un’esperienza umana, che ci mette a contatto con i protagonisti che abbiamo conosciuto finora e sarà anche in grado di tirare le fila del racconto.

Lo speciale natalizio rappresenta chiaramente un’occasione per farci commuovere, tra temi trattati e atmosfere narrate. Il momento più bello è rappresentato dall’accettazione di Mrs. Hughes circa la proposta di matrimonio di Mr. Carson, i due amabili addetti alla servitù che da tempo ci avevano fatto innamorare, tra i personaggi meglio caratterizzati; lui una divertente macchietta, lei capace di smussare gli eccessi di lui, sancendo così un matrimonio perfetto e atteso. L’episodio speciale va anche a chiudere parecchi subplot importanti, uno dei quali vede la partenza di Tom verso gli Stati Uniti.

Le mura della grande tenuta di Downton sono ormai anche casa nostra, mostrandocela durante i preparativi al Natale e soffermando l’obiettivo sui più piccoli dettagli durante l’allestimento dell’albero di Natale. La festa finale rappresenta chiaramente il momento più alto, riassumendo i momenti più importanti, concentrati nei venti minuti finali ma che valgono davvero molto a livello narrativo ed emotivo.

Per recuperare le vicende accadute a Downton Abbey, vi consigliamo di recuperare tutte le stagioni in questo cofanetto DVD, la sola quinta stagione in DVD, oppure prenotare il film di recente uscita, sia in DVD che in Blu-Ray