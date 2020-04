I Goonies, la reunion sul canale Reunited Apart di Josh Gad

I Goonies si riuniscono nuovamente nella trasmissione di Josh Gad Reunited Apart: il cast originale al completo si incontrerà nuovamente su YouTube nel 35° anniversario dell’uscita del film.

“I Goonies non dicono mai la parola morte” e la loro grande famiglia è ancora viva e unita. La reunion avverrà oggi alle 18 di oggi lunedì 27 aprile: dopo un annuncio a sorpresa reso noto nelle ultime ore, il gruppo di giovani avventurieri che 35 anni fa aveva scoperto il tesoro del pirata Willy l’Orbo si riunirà ancora una volta nel programma Reunited Apart presentato dall’attore Josh Gad.

La cosa fantastica della nostra relazione è che a volte siamo impegnati a fare altro, quindi non ci vediamo così spesso, ma quando ci vediamo l’amore è sempre lì. Come Jeff Cohen, l’interprete di Chunk: siamo buoni amici ed ora è un avvocato di grande successo. Goonies ci ha legato a vita – Ha dichiarato Ke Huy Quan (Data).

Il legame del cast completo è ancora forte dopo diversi anni e tutti gli attori saranno presenti insieme oggi per un incontro virtuale con i fan sul canale YouTube di Josh Gad. Il cast originale del film d’avventura comprende Josh Brolin (Brand), Sean Astin (Mikey), Jeff Cohen (Chunk), Corey Feldman (Mouth), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef) e Kerri Green (Andy).

L’annuncio a sorpresa arriva proprio in prossimità del 35° anniversario dell’uscita de I Goonies al cinema, che avverrà in giugno, e sembrerebbe che nel corso del 2020 il film uscirà in versione 4K Ultra HD per la prima volta.

Il film diretto da Richard Donner e scritto da Chris Columbus, su soggetto di Steven Spielberg, avrebbe potuto avere un suo sequel; tuttavia l’idea proposta da Corey Feldman e Sean Astin – che prevedeva la presenza del pirata Willy l’Orbo – è stata rifiutata da Donner poiché ritenuta troppo costosa. Astin ha dichiarato quindi che molto probabilmente I Goonies verranno riproposti con un reboot che comprenderà dei cameo dal cast originale; tuttavia:

Chi lo sa – ha aggiunto il leader dei Goonies. Il pubblico vuole un sequel. Sono scioccato che non gli sia stato dato.

L’appuntamento con la grande famiglia dei Goonies è alle 18 su YouTube!