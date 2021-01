I Nanowar “cantano” una carta di Magic The Gathering Kaldheim

Kaldheim è il nuovo set di Magic The Gathering in arrivo prossimamente, e il reveal di una delle carte del set è stato affidato nientepopodimeno che al gruppo heavy metal-rock demenziale italiano Nanowar of Steel!

Il gruppo nasce come parodia di band metal decisamente più famose come i Manowar e i Rhapsody of Fire e, di conseguenza, ne adotta le stesse atmosfere dark e fantasy, che spesso caratterizzano le canzoni dei gruppi citati prima, nonchè dei temi degli stessi. Essendo, quindi, Kaldheim un’espansione ispirato alla mitologia norrena e “un mondo rock“, la scelta di Wizards of the Coast di utilizzare la band italiana è stata sicuramente azzeccata.

Così, i Nanowar of Steel hanno scritto e suonato una brevissima canzone che non fa altro che cantare tutto il testo della carta, ovviamente in tema metal. Vi lasciamo, senza ulteriori indugi, al reveal della carta in questione, il Giant’s Amulet:

“Vichinghi. Dei. Miti. Leggende. Un mare di barbe. Kaldheim sta per sconvolgere la vostra mente. Kaldheim è dietro l’angolo ed è ricco dei più duri, crudi e fantastici personaggi, carte e stili dell’intera storia di Magic.”

Ne approfittiamo per dirvi che anche Cultura Pop una nuova carta in esclusiva il 18 Gennaio. Rimanete sintonizzati per poter scoprire novità su Kaldheim!

La nuova espansione di Magic The Gathering sposterà completamente l’attenzione sul mondo di Kaldheim, ispirato alla mitologia norrena e diviso in dieci reami distinti in attesa di essere scoperti, ognuno con cultura, popolazione e magia specifiche. Inoltre, si aggiungono un pantheon di dei “più invadente del solito” e un gigantesco Albero del Mondo (ispirato probabilmente a Yggdrasill della mitologia norrena) che renderanno il tutto ancora più completo e vasto.