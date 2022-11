Nel corso del Lucca Comics & Games 2022, Panini Comics ha annunciato anche i nuovi fumetti di DC Comics che pubblicherà nei primi mesi del 2023. Tra i titoli, spiccano il nuovo ciclo di storie di Joker, maxy serie in volume e il crossover di Spawn/Batman.

I nuovi fumetti Panini DC Italia annunciati a Lucca Comics and Games 2022

Tra i numerosi fumetti annunciati a Lucca Comics and Games 2022, c’è anche la linea editoriale dedicata all’universo di DC Comics in previsione per il prossimo anno, che prevede tra le serie:

Crisi oscura , crossover della Justice League scritto da Joshua Williamson. In otto numeri con periodicità mensile su DC Crossover 26 a partire da gennaio 2023.

, crossover della scritto da Joshua Williamson. In otto numeri con periodicità mensile su DC Crossover 26 a partire da gennaio 2023. Il ciclo di storie di Batman scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Phil Jimenez inizierà a essere pubblicato a partire da Batman 68 da marzo 2023.

scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Phil Jimenez inizierà a essere pubblicato a partire da Batman 68 da marzo 2023. Il nuovo ciclo di storie di Joker , di Matthew Rosenberg e Carmine Di Giandomenico, intitolato L’uomo che ha smesso di ridere , sarà pubblicato a partire da Joker 17 a maggio 2023.

, di Matthew Rosenberg e Carmine Di Giandomenico, intitolato , sarà pubblicato a partire da Joker 17 a maggio 2023. Lazarus Planet , evento di 7 albi coordinato da Mark Waid e realizzato da diversi autori, sarà pubblicato su DC Crossover da luglio 2023.

, evento di 7 albi coordinato da Mark Waid e realizzato da diversi autori, sarà pubblicato su DC Crossover da luglio 2023. Della serie Vertigo, usciranno:The Unwritten, in volumi brossurati a partire da gennaio 2023.

Suiciders, in volumi brossurati a partire da febbraio 2023.

Northlanders, in volumi brossurati a partire da febbraio 2023.

Per quanto riguarda le Maxy Serie in volume:

Batman vs. Robin scritto da Mark Waid. A luglio 2023.

scritto da Mark Waid. A luglio 2023. Black Adam , maxi serie di 12 comic book scritta da Christopher Priest e disegnata da Rafa Sandoval, raccolta in due volumi. Da febbraio 2023.

, maxi serie di 12 comic book scritta da Christopher Priest e disegnata da Rafa Sandoval, raccolta in due volumi. Da febbraio 2023. Superman – Space Age di Mark Russell e Mike Allred. Ad aprile 2023

Volumi imperdibili dalla DC Comics

Oltre alle serie, sono previste uscite per la linea DC Black Label e DC Library. Per la DC Black Label:

Wonder Woman Historia , di Kelly Sue DeConnick e Phil Jimenez. A febbraio 2023.

, di Kelly Sue DeConnick e Phil Jimenez. A febbraio 2023. Catwoman – Lonely City , di Cliff Chiang. A marzo 2023.

, di Cliff Chiang. A marzo 2023. Batman – Beyond the White Knight , di Sean Gordon Murphy. Ad aprile 2023.

, di Sean Gordon Murphy. Ad aprile 2023. Sandman: Nightmare Country , scritto da James Tynion IV. A gennaio 2023.

, scritto da James Tynion IV. A gennaio 2023. Aquaman – Andromeda , scritto da Ram V. A marzo 2023.

, scritto da Ram V. A marzo 2023. Swamp Thing – Green Hell, scritto da Jeff Lemire per i disegno di Doug Mahnke. Da giugno 2023.

Mentre per DC Library: gli imperdibili

Batman: Cacophony di Kevin Smith. A marzo 2023.

di Kevin Smith. A marzo 2023. Catwoman – Vacanze romane , di Jeph Loeb e Tim Sale. A luglio 2023.

, di Jeph Loeb e Tim Sale. A luglio 2023. Nightwing – Anno uno, di Chuck Dixon, Scott Beatty e Scott McDaniel. Ad aprile 2023.

Sono previsti anche DC Comics: gli evergreen

Aquaman – The Sword of Atlantis , scritto da Kurt Busiek e disegnato da Butch Guide. A marzo 2023.

, scritto da Kurt Busiek e disegnato da Butch Guide. A marzo 2023. The Flash – La morte di Iris West , di Cary Bates, Alex Saviux e Don Heck. A giugno 2023

, di Cary Bates, Alex Saviux e Don Heck. A giugno 2023 Batman – Terra uno, di Geoff Jones e Gary Frank in volume unico. A maggio 2023.

Edizioni Deluxe e cofanetti

Tra le edizioni Deluxe sono state annunciate:

Batman – Birth of the Demon . Volume unico a gennaio 2023.

. Volume unico a gennaio 2023. Tom Strong , di Alan Moore. In volumi a partire da febbraio 2023.

, di Alan Moore. In volumi a partire da febbraio 2023. Kill Your Boyfrend / Vinamarama , di Gran Morrison e Philip Bond. A marzo 2023.

, di Gran Morrison e Philip Bond. A marzo 2023. Sleeper, di Ed Brubaker e Sean Phillips. In due volumi cartonati a partire da gennaio 2023.

Della linea Omnibus:

Shade the Changing Man . In due volumi a partire da giugno 2023.

. In due volumi a partire da giugno 2023. Superman di Gleason ad agosto 2023

di Gleason ad agosto 2023 Wonder Woman di George Perez in tre volumi a partire da ottobre 2023

La storia dell’universo DC di Marv Wolfman e George Perez sarà l’unica DC Limited prevista per il prossimo anno, in formato oversize. A marzo 2023.

Per la linea Abosulute sono previsti:

Authority di Warren Ellis e Brian Hitch. A luglio 2023.

di Warren Ellis e Brian Hitch. A luglio 2023. Batman – Anno Uno, di Frank Miller e David Mazzucchelli. A giugno 2023.

Per i Cofanetti sono stati annuncia a Lucca Comics:

Sandman: The Dreaming, 10 volumi, ad agosto 2023.

10 volumi, ad agosto 2023. Le leggende del Cavaliere Oscuro . 12 volumi, che però non raccolgono l’intera serie (214 numeri) ma offrono una selezione delle storie migliori. A ottobre 2023.

. 12 volumi, che però non raccolgono l’intera serie (214 numeri) ma offrono una selezione delle storie migliori. A ottobre 2023. Crisi nelle terre infinite. 5 volumi omnibus che raccolgono le varie “crisi” di DC Comics pubblicate negli anni. A maggio 2023.

Per quanto riguarda Spawn / Batman, il nuovo crossover tra i due personaggi, fanno sapere che sarà proposto in volume cartonato con due copertine alternative disegnate entrambe da Greg Capullo. Per l’occasione sarà pubblicato un altro volume cartonato che raccoglie i primi due incontri tra i due personaggi: Batman/Spawn: War Devil (DC Comics, 1994), di Doug Moench, Alan Grant e Chuck Dixon, Spawn/Batman (Image Comics, 1994) di Frank Miller e Todd McFarlane.