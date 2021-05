I personaggi dello Studio Ghibli nella metro di Londra

I personaggi dello Studio Ghibli sono comparsi nella metropolitana di Londra. In particolare alla stazione di Canning Town sono stati avvistati Ponyo, Porco Rosso e la spumeggiante amica di Porco, Fio.

Studio Ghibli a Canning Town

Canning Town è una stazione familiare a molti fan degli anime, in particolare ai cosplayer. Prima dello scoppio della pandemia da COVID-19 infatti ogni maggio e ottobre orde di cosplayer, molti vestiti da personaggi di anime, si riversavano attraverso la stazione per raggiungere il semestrale MCM Comic London all’ExCel Centre a un paio di fermate di distanza. Infatti la stazione di Canning Town è un punto di trasferimento tra la metropolitana di Londra e la Docklands Light Railway.

Ecco allora che alcuni personaggi dei film dello Studio Ghibli hanno fatto la loro comparsa, ricordando i vecchi tempi, prima della pandemia, e forse portando il messaggio di un ritorno alla normalità.

Naturalmente a causa della situazione pandemica, gli eventi di maggio di quest’anno, com’era avvenuto l’anno scorso, sono stati cancellati. Tuttavia, il Comic Con spera attualmente di organizzare un evento a Londra quest’inverno, dal 22 al 24 ottobre.

Ponyo sulla scogliera

Ponyo sulla scogliera, anche conosciuto con il titolo internazionale Ponyo on the Cliff by the Sea, diretto Hayao Miyazaki, è uscito nelle sale giapponesi il 19 luglio 2008 e ha partecipato in concorso alla 65ª Mostra del cinema di Venezia. In Italia il film è stato distribuito nelle sale il 20 marzo 2009. Inoltre ha vinto il premio come miglior film d’animazione ai Japan Academy Awards.

Sosuke, un bimbo di cinque anni, vive in cima a una scogliera. Una mattina, giocando sulla spiaggia sotto casa, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la salva e la mette in un secchio di plastica verde. Tra i due nasce subito un legame forte e Sosuke promette a Ponyo che si prenderà cura di lei. Ma il padre di Ponyo, una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini, la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell’oceano. Ma Ponyo vuole diventare umana ed è così determinata da tentare la fuga. Prima di farlo, però, versa nell’oceano l’Acqua della Vita, la preziosa riserva dell’elisir magico di Fujimoto. L’acqua del mare si alza. Le sorelle di Ponyo sono trasformate in enormi onde dalla forma di pesce che si arrampicano alte fino alla scogliera dove si trova la casa di Sosuke. Il caos sprigionato dall’oceano avvolge il villaggio di Sosuke che affonda sotto i flutti marini. Riusciranno un bimbo e una bimba, con amore e responsabilità, a salvare il mare e la vita stessa?

La sigla finale si intitola Gake no Ue no Ponyo ed è cantata da Fujioka Fujimaki (il famoso duo composto da Takaaki Fujioka e Naoya Fujimaki) e da Nozomi Ōhashi, una bambina di otto anni mentre la versione italiana della canzone è cantata da Fabio Liberatori e sua figlia Sara Liberatori.

Porco Rosso

Porco Rosso è uno dei film d’animazione dello Studio Ghibli più vecchio, il cui debutto risale al 1992. È liberamente basato sul manga Hikōtei jidai, creato dallo stesso regista.

In quella che Miyazaki Hayao definisce “l’epoca degli idrovolanti”, Marco Pagot è un ex-pilota che si è misteriosamente ritrovato nelle mutate sembianze di un maiale antropomorfo. Con il nome di battaglia di Porco Rosso, vola alla ventura sui cieli dell’Adriatico a bordo del suo idrovolante vermiglio, sfuggendo al giogo fascista e sbarcando il lunario come cacciatore di taglie. Ma l’arrivo del pilota americano Curtis, assoldato dai Pirati del Cielo, lo costringerà a nuove battaglie per salvare il proprio onore e quello di una radiosa fanciulla, per la riconquista di un perduto amore e della fiducia nell’umanità.

Porco Rosso era stato inizialmente pensato come un cortometraggio commissionato a Miyazaki Hayao dalla Japan AirLines, eppure il film è ‘cresciuto’ fino a diventare uno dei capolavori più universalmente riconosciuti dello Studio Ghibli.

Se vi piacciono i film dello Studio Ghibli vi consigliamo di andare a recuperare Ponyo sulla scogliera