Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di Money in the Bank, andata in scena ieri sera a Las Vegas. Tra vittorie inaspettate e cambi di titolo, il Premium Live Event della WWE ha saputo intrattenere il pubblico nonostante le pesanti assenze di Cody Rhodes e Roman Reigns. Ecco i risultati completi dello show.

I risultati di WWE Money in the Bank 2022

Women’s Money in The Bank Ladder Match: Liv Morgan diventa Miss Money in the Bank

Lo show si apre con il Ladder Match della divisione femminile dove tutte le superstar in gara hanno dato il meglio. “Big Time Becks” è arrivata vicinissima alla vittoria, ma è stata scaraventata giù dalla scala da Liv Morgan, diventata per la prima volta in carriera Miss Money in The Bank!

WWE United States Championship: Bobby Lashley batte Theory

Nonostante la differenza di stazza e doti di combattimento tra i due, Lashley e Theory hanno dimostrato un’ottima alchimia sul ring. A vincere, tra lo stupore generale, è proprio “The Almighty” grazia alla patentata Hurt Lock. Theory è costretto alla resa, Lashley è il nuovo United States Champion.

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair batte Carmella

Match dalla durata breve, ma ugualmente solido. Nonostante l’offensiva di Carmella, a vincere è la campionessa in carica. Nel post match Carmella decide di attaccarla, facendo capire come tra le due non sia finita qui.

WWE Undisupted Tag Team Championships: The Usos battono The Street Profits

Un incontro di coppia sensazionale tra due dei migliori tag team attualmente in circolazione. A vincere sono gli Usos grazie alla 1-D (tributo alla 3D dei Dudley Boys), ma il finale ha fatto discutere. La spalla di Montez Ford non sembrava essere ancorata al tappeto e un rematch appare probabile. Iniziano però a esserci frizioni tra i due degli Street Profits.

WWE SmackDown Women’s Championship: Ronda Rousey batte Natalya

Niente da fare per la superstar canadese che da settimane andava promettendo di strappare il titolo detenuto dalla “Baddest Woman on the Planet”. A vincere è proprio Ronda, sottomettendo l’avversaria con una armbar.

Al termine del match risuona però la musica di Liv Morgan che decide di incassare la valigetta!! Ronda Rousey, stremata, la intrappola in una ankle lock, ma viene schienata da un roll up. Liv Morgan è la nuova SmackDown Women’s Champion! Pubblico di Las Vegas in visibilio.

Men’s Money in the Bank Ladder Match: Theory diventa Mr Money in the Bank

Prima del match Adam Pearce annuncia una new entry dell’ultimo minuto, fortemente voluta dai piani alti: si tratta di Theory, che poche ora prima aveva perso il titolo degli Stati Uniti. Ovviamente il suo ingresso viene contestato dal pubblico di Las Vegas.

Il match è spettacolare e regala ai fan grandi spot, tra cui un volo di Riddle dalla cima della scala e una Super RKO ai danni di Seth Rollins (tributo al suo amico Randy Orton). Il nativo di Las Vegas arriva a un passo dallo strappare la valigetta, ma viene scaraventato al tappeto da Theory.

Comportandosi come un vero e proprio opportunista, Theory vince il match e diventa Mr Money in the Bank! Il giovanissimo atleta (soltanto 24 anni) conquista dunque l’opportunità di sfidare il WWE Undisputed Universal Champion in qualsiasi momento dell’anno.

Mentre Theory è intento a farsi un selfie sulla cima della scala, a bordo ring Happy Corbin attacca Pat McAfee e lo stende al tappeto con la End of Days! Chiaro messaggio da parte di Corbin che dunque accetta la sfida lanciata per SummerSlam. Il video dell’accaduto è stato pubblicato dopo la messa in onda dello show.

Dove vedere WWE Money in the Bank in Italia

Il Premium Live Event della WWE è visibile esclusivamente sul WWE Network. Le puntate settimanali sono invece disponibili, con il commento in italiano, su Discovery+. L’applicazione sarà anche disponibile su Sky Q grazie al nuovo accordo raggiunto con Warner Bros. Discovery.